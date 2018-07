Cuatro aerolíneas denuncian a Francia ante la UE por la huelga de controladores

International Airlines Group (IAG), Ryanair, EasyJet y Wizz Air han presentado denuncias contra Francia ante la Comisión Europea al considerar que las huelgas de sus controladores de tráfico aéreo infringen los derechos de libre circulación en la Unión Europea. Según una nota hehca pública este martes, las aerolíneas no cuestionan el derecho de huelga, pero en sus denuncias plantean que Francia está infringiendo la legislación europea al no permitir sobrevolar el territorio francés durante las huelgas. Los pasajeros que tienen que sobrevolar Francia se ven privados de su libertad de circulación entre estados miembros que no están afectados por las huelgas.

En lo que va del año, las huelgas de controladores de tráfico aéreo en Francia se han incrementado un 300% respecto al 2017. El mes pasado, el Senado francés confirmó que Francia es responsable del 33% de los vuelos que sufren retrasos en Europa. El Senado también considera que el derecho de huelga tiene que ser compatibilizado con la obligación de prestar un servicio público (*).

Willie Walsh, consejero delegado de IAG, comentó: “Debe haber un equilibrio entre el derecho de huelga y el derecho de libre circulación. Las huelgas de controladores aéreos en Francia no solamente afectan a pasajeros que vuelan desde y hacia el país galo, sino que también impactan a personas que viajan en rutas que cruzan el territorio francés, especialmente las que sobrevuelan el extenso espacio aéreo de Marsella y del Mediterráneo, y que están sufriendo retrasos y disrupciones significativas. Esto afecta a todas las aerolíneas y tiene un impacto muy negativo en el turismo y en la economía española.”

PRECEDENTE LEGAL POR LA FRUTA ESPAÑOLA

Las denuncias identifican un precedente legal para este caso. En 1997, las autoridades españolas presentaron denuncias ante la Comisión Europea tras haber sufrido durante muchos años sabotajes por parte de agricultores franceses a las exportaciones de frutas y verduras procedentes de España en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la UE condenó a Francia por la pasividad de sus autoridades ante las acciones de los agricultores y por incumplir su deber de garantizar la libre circulación de mercancías.

Michael O’Leary, consejero delegado de Ryanair, ha comentado a este respecto: “Los prestadores de servicios de control de tráfico aéreo (ATC) están alcanzando el punto de ebullición con cientos de vuelos cancelados y retrasados diariamente debido a las huelgas de los controladores de tráfico aéreo o a la escasez de personal. En Grecia e Italia cuando los controladores aéreos convocan una huelga, las aerolíneas continúan sobrevolando normalmente los espacios aéreos de ambos países. ¿Por qué Francia no puede hacer lo mismo? Los prestadores de servicios de control de tráfico aéreo, especialmente en Alemania y el Reino Unido, se escudan en factores climáticos adversos y eufemismos tales como 'restricciones de capacidad', cuando la verdad es que sus turnos de trabajo no cuentan con los controladores de tráfico aéreo necesarios para cubrir el número de vuelos programados para operar". O'Leary además agrega: " Estas disrupciones son inaceptables y hacemos un llamamiento a los gobiernos de la UE y a la Comisión Europea para que adopte medidas urgentes y decisivas, con el fin de asegurar que los prestadores de servicios de ATC dispongan de personal suficiente y que los sobrevuelos no se vean afectados cuando se producen huelgas a nivel nacional, tal y como ocurre reiteradamente en Francia”.

Johan Lundgren, consejero delegado de EasyJet, ha abundado: “Nosotros respetamos el derecho de huelga y hemos sostenido un diálogo constructivo con la Unión Europea y el gobierno francés para abordar la situación de las huelgas de los controladores de tráfico aéreo. Desafortunadamente, nuestros pasajeros han experimentado escasos avances hasta el momento. Por esta razón, creemos que es necesario adoptar esta medida, particularmente dadas las constantes huelgas realizadas este año que ya totalizan 29 días en lo que va del 2018.

Por su parte. József Váradi, consejero delegado de Wizz Air, ha comentado: “Las autoridades de control de tráfico aéreo en Francia han fracasado en su rol de garantizar la prestación de un servicio continuo y adecuado, lo que ha provocado disrupciones masivas en los planes de viaje de miles de pasajeros en Europa. Abordar esta situación debe ser una prioridad para las autoridades Europeas”.

VUELOS AFECTADOS

Según Eurocontrol, hasta junio de este año más de 16.000 vuelos sufrieron demoras debido a las huelgas de los controladores de tráfico aéreo, afectando a más de dos millones de pasajeros. El verano pasado, la Comisión Europea señaló que desde 2005 se han producido unas 357 huelgas de ATC en Europa, lo que equivale aproximadamente a un mes al año de disrupciones de los cielos europeos.