Los empresarios cercanos al PP echan balones fuera

Juan Miguel Villar Mir y su yerno Javier López Madrid, empresarios situados en la órbita del PP y presuntamente implicados en la financiación ilegal del partido, han negado este martes cualquier pago a la formación liderada por Mariano Rajoy. Durante sus comparecencias en la comisión del Congreso que investiga los múltiples escándalos en las filas populares, Villar Mir y López Madrid han echado balones fuera pese a los testimonios, pruebas documentales e informes policiales en los que resultan señalados. Este último ha llegado incluso a trasladar qué él no tenía “ninguna relación” con el PP.

“Es usted el aceite que está en todas las salsas”, le ha dicho Txema Guijarro, diputado de Unidos Podemos, a López Madrid, consejero delegado del Grupo Villar Mir. Investigado por la salida a bolsa de Bankia, el escándalo de las tarjetas ‘black’ de Cajamadrid (caso por el que fue condenado a seis meses de prisión), la ‘Operación Lezo’ y la ‘Operación Púnica’, el empresario ha sido señalado por el financiero Adrián de la Joya y por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

En octubre del pasado año, De la Joya declaró ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que López Madrid le ingresó en el 2007 una comisión de 1,4 millones de euros destinada al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. El dinero estaba destinado, según la investigación, a que la constructora OHL, fundada por su suegro, se adjudicara la concesión de la línea de Cercanías Móstoles-Navalcarnero. La UCO, por su parte, examinó la agenda de Francisco Granados, exconsejero del Gobierno madrileño y amigo de López Madrid, y concluyó que ambos se repartieron 500.000 euros de la caja b del PP.

Mensajes comprometedores

“No he financiado ni he donado nunca dinero al PP”, ha insistido López Madrid. Villar Mir, imputado por la caja b del PP en la Comunidad de Madrid, se ha esforzado en trasladar que no hay nada "real" en las acusaciones que pesan sobre él.

La sesión ha transcurrido en un tono amable. El ambiente solo se ha visto alterado cuando Podemos le ha preguntado por los mensajes que la reina Letizia le envió a través de un chat en el que también participaba Felipe VI. A raíz de la implicación del empresario en las tarjetas ‘black’, Letizia escribió: “Te escribí cuando salió el artículo de lo de las tarjetas en la mierda de LOC y ya sabes lo que pienso Javier. Sabemos quién eres, sabes quiénes somos. Nos conocemos, nos queremos, nos respetamos. Lo demás, merde. Un beso compi yogui (miss you!!!)”. López Madrid se ha negado a contestar a las preguntas relacionadas con su relación con la Monarquía, alegando que eran un tema que nada tenía que ver con el objeto de su comparecencia.