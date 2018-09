España gasta en salarios el 2,3% menos que antes del año 2008

España ha recuperado los niveles de riqueza producida antes de la crisis, pero a costa de menos salarios y menos horas trabajadas. Así lo constatan los datos de la última Encuesta de Contabilidad nacional de España, publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Según estos, las empresas y el sector público destinaron en el 2017 el 2,3% menos de recursos a pagar salarios en comparación con el 2008 y se realizaron el 10,7% menos de horas de jornada laboral.

Los niveles de PIB per cápita previos a los máximos históricos precrisis ya se recuperaron en el 2016. Las cifras del 2017 muestran un incremento del 3% en cuanto a volumen respecto al año anterior, lo que lo sitúa en 1,166 billones de euros, una décima menos que los datos anunciados hasta ahora. No obstante, dicha recuperación no fue al mismo ritmo en cuanto a salarios y horas trabajadas se refiere. «Las reestructuraciones posteriores al 2008 se realizaron en base a fuertes ajustes de plantilla, que provocaron ganancias en la productividad», explica la economista de la Fundación de las Cajas de Ahorros, María Jesús Fernández.

En el 2008 se trabajaron un total de 36.518,6 millones de horas y, nueve años más tarde, el 2017 cerró con 32.976,6 millones. Un saldo de 3.542 millones menos, o lo que es lo mismo, en el 2017 se trabajaron el 90,4% de las horas que se trabajaron el año del estallido de la crisis económica. No obstante, entre esas dos fechas el número de horas se ha ido recuperando y entre el 2016 y el 2017 la cifra aumentó el 1,9%. La remuneración media de las mismas sí ha aumentado entre el 2008 y el 2017, puesto que en la primera fecha se pagaban a una media de 15 euros y en la segunda a 17 euros.

Menos horas de jornada acompañadas de un menor peso de los salarios en el global de la economía. En el 2008 las empresas y el sector público abonaban a sus asalariados un total de 559.777 millones de euros, mientras que la cifra del 2017 fue de 547.311 millones, el 2,3% inferior. La pérdida del peso de los salarios en el global de la economía también se amplifica si se contrasta con la inflación experimentada en dicho periodo. El INE calcula que entre enero del 2008 y diciembre del 2017 se produjo una inflación del 13,7%. Es decir, que para que los salarios no perdieran valor tras esos nueve años, se deberían haber destinado a remuneraciones de 636.466,5 millones.

SALARIO MEDIO / El salario medio por puesto de trabajo, no obstante, sí ha aumentado desde el inicio de la crisis, pasando de 25.259 euros anuales a 26.986 euros entre las dos fechas. Sin embargo, al igual que el peso de los salarios sobre el total de la economía, no ha mantenido el ritmo de la inflación. Para no experimentar una pérdida de poder adquisitivo, el salario medio por puesto de trabajo debiera haber sido en el 2017 casi 2.000 euros superior, concretamente de 28.719 euros.

Si bien en el conjunto de sectores de la economía se trabajan menos horas que antes de la crisis, hay profesiones que nunca antes habían concentrado tantas horas de empleo. Concretamente son cuatro: hosteleros, transportistas y comerciantes (+12,9%), empleados públicos (+9,9%), técnicos profesionales (+1,6%) y artistas (+1%).