El Gobierno aprobará mejoras en la protección de 42.000 parados

El Gobierno prevé aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros un real decreto para que hasta 42.000 parados que percibían una prestación dentro del extinto Plan de Activación para el Empleo (PAE) puedan seguir percibiendo su subsidio.

La ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social, Magdalena Valerio, propondrá en el Consejo de Ministros del 3 de agosto la aprobación de este decreto, que conllevará un presupuesto de 50 millones de euros.

El objetivo es modificar el texto del Plan de Activación para el Empleo (PAE), de forma que las personas que suspendieron el cobro de esta ayuda de 430 euros mensuales, por ejemplo, porque comenzaron a trabajar, puedan recuperarla después, pese a que este programa de ayudas ya no esté en vigor porque decayó el pasado 30 de abril.

La reforma del PAE fue tratada esta semana en la Conferencia Sectorial de Empleo, que reúne al Ministerio de Trabajo y a las comunidades autónomas, una cita que volverá a repetirse –vía telemática– para dar el visto bueno definitivo al texto el próximo miércoles 1 de agosto.

«Ya hay personas que se están dirigiendo a las oficinas de empleo para preguntar si van a poder recuperar la prestación por desempleo», dijo la ministra en declaraciones a los medios, para asegurar que va a trabajar para que «la respuesta sea sí».

Para sustituir tanto al PAE como al Prepara, el anterior gobierno trabajaba en una Renta Complementaria de Desempleo (RED), que no pudo sacar adelante al no contar con el apoyo de los sindicatos –que consideraban que recortaba la protección actual– ni de algunas comunidades. No obstante, el anterior Ejecutivo introdujo la creación de un subsidio extraordinario por desempleo de 430 euros «con carácter extraordinario y temporal».