Hacienda convoca a las autonomías a una reunión virtual el 22 de agosto

El Gobierno ha convocado para el próximo miércoles, 22 de agosto, a los responsables autonómicos de Finanzas para una nueva reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará de manera virtual, mediante conexión telemática.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Hacienda, después de que la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, haya avanzado este mismo jueves que la reunión contará con un único punto en el orden del día: la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública para el conjunto de comunidades autónomas para el periodo 2019-2021, antes de volver a presentar en el Congreso de los Diputados la misma senda de estabilidad rechazada a finales de julio. Del Olmo se ha referido a esta reunión tras reunirse en Madrid con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para analizar la problemática situación de la empresa vallisoletana Isowat Made

La misma propuesta

La nueva reunión del CPFF se producirá después de que el Congreso rechazase el pasado 27 de julio la senda de estabilidad propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez, que recoge los objetivos de déficit y deuda pública para 2019-2021, y que van acompañados del límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2019, fijado en 125.064 millones (+4,4%).

En la propuesta rechazada por el Congreso el Ejecutivo elevó el objetivo de déficit para el 2018 en cinco décimas, hasta el 2,7% y actualizó la senda de estabilidad presupuestaria estimando un déficit del 1,8% para 2019, cinco décimas más que la previsión del Gobierno de Rajoy, del 1,1% en 2020 y de cuatro décimas en 2021, frente a las tres décimas y el superávit, respectivamente, previstos por el Ejecutivo del PP.

La senda fue rechazada con 173 votos en contra del PP, Ciudadanos, UPN, Bildu, Foro Asturias y Coalición Canaria, y 86 abstenciones de Unidos Podemos, Compromis, ERC y PDeCAT, frente a los 88 votos a favor del PSOE y PNV.

A partir de entonces, se abrió un plazo de un mes para que el Gobierno vuelva a remitir a Las Cortes un nuevo Acuerdo. Para cumplir este trámite se hace precisa una nueva reunión del CPFF (convocada para el día 22) antes de que el Consejo Ministros acuerde el próximo 24 de agosto remitir a Las Cortes un nuevo acuerdo que, según lo adelantado por el Gobierno, incluirá la misma senda de objetivos de déficit que la presentada en julio.

Subida de impuestos

La intención el Gobierno es recabar los apoyos suficientes para que la propuesta del Gobierno sí salga adelante en esta nueva ocasión, según lo avanzado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En este sentido, el grupo parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha remitido un documento al Gobierno en el que reclama una subida de impuestos a las rentas más altas, a las grandes corporaciones, a las empresas tecológicas y a la banca, entre otras imposiciones. La formación que preside Pablo Iglesias también reclama una renegociación del objetivo de déficit con Bruselas por encima del 1,8% para 2019, para "siquiera plantearse" dar luz verde a la senda de déficit que presente el Ejecutivo en el mes de septiembre, antesala a los Presupuestos Generales del Estado de 2019.

El Gobierno está dispuesto a pactar con Podemos la ya anunciada subida de impuestos para grandes empresas que debería entrar en vigor en el 2019. Más difícil parece satisfacer la demanda morada de un mayor objetivo de déficit para el 2019, por encima del que la Comisión Europea ya ha concedido a España.

En realidad, la no aprobación por parte de Las Cortes de la nueva senda de déficit no impide al Gobierno presentar un proyecto de Presupuestos para 2019, si bien el rechazo político de los objetivos no favorece -sino todo lo contrario- la tramitación de unas nuevas cuentas públicas.