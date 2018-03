Hacienda y los sindicatos cierran la subida salarial de los funcionarios

Ahora Sr Vara no tiene excusa para no volver a la jornada de 35 horas para todos los que dependemos de la junta. Lleva meses echando la culpa al gobierno central. A ver si cumple al fin sus promesas. Esperemos que los sindicatos ayuden. Como parece que no hay excusa podemos decir que los trabajadores de educación, sanidad etc verán en breve reducidas sus jornadas laborales, después de años de espera. Saludos