Los 'hackers' tumban las webs de la Policía Nacional y del Tribunal Constitucional

Un ataque de 'hackers' de Anonymous ha logrado este lunes tumbar las páginas web de la Policía Nacional, del Tribunal Constitucional y del PSOE. El ataque, según han afirmado miembros del colectivo, se debe denomina #OpCatalunya y está motivado porque "aún hieren a Catalunya".

"Hola España. Estamos viendo que aún estáis hiriendo a Catalunya. Esto no es una broma. Nosotros haremos daño a vuestro Gobierno también. Esto es una forma de protesta. Nadie nos parará!", asegura una nota colgada en la página Your Anon Network.

En Twitter, además, un miembro del colectivo ha anunciado los ataques desde primera hora de la mañana. Sus objetivos son webs institucionales.

Sobre las 13.00 horas, el ataque había logrado hacer caer las páginas webs de la Policía Nacional y también del Tribunal Constitucional. A esa hora era imposible acceder a las páginas.

#Anonymous #OpCatalonia #OpCatalunya



A lot of Spanish Ministry websites today are #offline



The main target for today is the Tribunal Constitucional Court of Spain. And its #TangoDown



