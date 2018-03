La huelga en Amazon consigue paralizar los pedidos en Madrid

La primera jornada de huelga de los trabajadores de Amazon en España, en el centro logístico de San Fernando de Henares (Madrid) se ha saldado con un seguimiento masivo por parte de los empleados, según los sindicatos. Los trabajadores han logrado paralizar la distribución de pedidos en Madrid, mientras la empresa insistió en su propuesta de nuevo convenio, que según sus cálculos supondría un aumento sobre su salario base a partir del 1 de abril de entre el 1,6% y el 5,6%.

Los sindicatos han cifrado el seguimiento en la primera de las dos jornadas de huelga en el centro logístico madrileño, que cuenta con una plantilla de alrededor de 2.000 empleados entre fijos y temporales, en entre el 90% y el 98% de los trabajadores. Según CCOO, el seguimiento ha sido del 70% en el turno de noche y cercano al 90% en el de mañana. De acuerdo con las mismas fuentes, en el turno de noche han acudido a trabajar unos 30 empleados de los 100 que deberían haberlo hecho, mientras que en el de mañana han sido unos 50 de 400. CGT, mientras, ha calificado de «éxito total» la huelga, la primera que afronta Amazon en España, y ha elevado el seguimiento en un 98%.

La empresa, por su parte, se ha negado a ofrecer datos de seguimiento de la protesta, que está previsto que se reproduzca hoy en condiciones similares a las del primer día. Los sindicatos consideran que se ha producido una parálisis total de la actividad en la distribución de pedidos en la zona de Madrid. Los pocos camiones que han salido de San Fernando de Henares lo han hecho vacíos, ya que no había trabajadores suficientes para preparar los pedidos, según afirmaron fuentes sindicales.

La dirección de Amazon, según los sindicatos, ha reiterado su propuesta de abandonar el convenio propio de empresa que rige desde el 2016 y pasar a regular las condiciones laborales a través del convenio provincial de logística de la Comunidad de Madrid. Según los sindicatos, Amazon no ofrece garantías de incremento salarial y pretende abaratar puestos de especialista, con la supresión de cargos y el reparto de sus tareas entre puestos de inferior categoría.

SECTOR LOGÍSTICO / Por el contrario, Amazon ha recalcado que la remuneración de sus empleados se encuentra en el «rango alto» del sector logístico y que incluye «un atractivo salario y un amplio paquete de beneficios», entre ellos seguro médico privado, plan de pensiones de empresas y seguro de vida y accidentes. Además, según la compañía, todos los trabajadores del centro de San Fernando de Henares recibirán un aumento de su salario base a partir del 1 de abril que irá del 1,6% al 5,6% anual.

El director general de Operaciones de Amazon en España e Italia, Fred Pattje, ha destacado en una nota que, «para atraer contínuamente a los mejores empleados», la empresa se compromete a «garantizar» que la retribución que ofrecen sea «siempre competitiva». Al mismo tiempo, asegura que «seguirán participando en un diálogo diario directo con sus empleados y continuarán garantizando las mejores condiciones laborales, un gran ambiente de trabajo y oportunidades de carrera profesional».

Los sindicatos, mientras, han denunciado que ese cálculo de aumento de sueldo es una «falacia», ya que solo sería aplicable a los nuevos contratados, no a los 1.100 trabajadores fijos que hoy forman la plantilla de San Fernando de Henares, y que dicha subida únicamente estaría vigente en los primeros seis meses.

Los sindicatos promotores del paro, que contó con un apoyo vía votación del 75% de la plantilla fija, han reiterado que asumir las condiciones del convenio provincial implicaría perder prestaciones en los pluses de nocturnidad o de horas extras. Su reivindicación es la de mantenerse con el convenio propio actual y aumentar los salarios en el 1,5%, más la revalorización del IPC.

EL RESTO DE ESPAÑA / Fuentes sindicales de Amazon aseguraron que los trabajadores del centro logístico que la empresa tiene en Cataluña han trabajado con volúmenes de actividad «muy altos». Sospechan que este aumento de la actividad pretende compensar la falta de actividad en el centro de Madrid para cumplir en la medida de lo posible con el compromiso de los pedidos. Los pedidos de la zona norte se han tratado de reconducir desde Cataluña.

El centro de El Prat carece de representación sindical propia, dada su reciente apertura el pasado 4 de octubre, y los trabajadores no han organizado acción alguna de solidaridad con la protesta de la plantilla de Amazon en Madrid. No así otros centros de Amazon en Europa, como en el alemán de Bad Hersfeld, donde, según los sindicatos, los trabajadores, si bien no han realizado paros, trabajan a un ritmo habitual para no asumir la posible actividad derivada de Madrid.

Amazon no ha querido facilitar datos sobre entregas o si la protesta está afectando a los usuarios de sus servicios on line.