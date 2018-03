La huelga en Amazon paraliza los pedidos en Madrid

Los sindicatos cifran en sólo 38 los trabajadores que este miércoles han decidido acudir a sus puestos de trabajo en la primera de las dos jornadas de huelga en el centro logístico de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid), de una plantilla de alrededor de 2.000 empleados, entre fijos y temporales.

La empresa se ha negado a ofrecer datos de seguimiento de la protesta, que está previsto que se reproduzca este jueves en condiciones similares. Los sindicatos consideran que se ha producido una parálisis total de la actividad en la distribución de pedidos en la zona de Madrid. Los pocos camiones que han salido de San Fernando de Henares lo han hecho vacíos, ya que no había trabajadores suficientes para preparar los pedidos, según han afirmado fuentes sindicales.

La empresa quiere el convenio del sector

La dirección de Amazon reitera su propuesta de abandonar el convenio propio de empresa que rige desde el 2016 y pasar a regular las condiciones laborales a través del convenio provincial de logística de la Comunidad de Madrid. Según cálculos de la empresa, aplicar el convenio sectorial supondría un aumento de entre el 1,6% y el 5,6% de los salarios.

Los sindicatos denuncian que este cálculo es una "falacia", ya que sólo sería aplicable a los nuevos contratados, no a los 1.100 trabajadores fijos que actualmente forman la plantilla de San Fernando de Henares, y que dicho aumento únicamente estaría vigente durante los primeros seis meses.

Los sindicatos promotores del paro, que contó con un apoyo vía votación del 75% de la plantilla fija, reiteran que asumir las condiciones del convenio provincial implicaría para los trabajadores perder prestaciones en los pluses de nocturnidad o de horas extras. Su reivindicación es la de mantenerse con el convenio propio actual y aumentar los salarios en el 1,5%, más la revalorización del IPC.

Máxima actividad en el centro de El Prat

Fuentes sindicales de Amazon en Catalunya aseguraron que los trabajadores del centro logístico que la empresa tiene en El Prat de Llobregat están trabajando con volúmenes de actividad "muy altos". Sospechan que este aumento de la actividad pretende compensar la falta de actividad en el centro de San Fernando para cumplir en la medida de lo posible con el compromiso de los pedidos.

Sin comité de empresa en Catalunya

El centro de El Prat carece de representación sindical propia, dada su reciente apertura el pasado 4 de octubre, y los trabajadores no han organizado acción alguna de solidaridad con la protesta de la plantilla de Amazon en Madrid. No así otros centros de Amazon en Europa, como en el alemán de Bad Hersfeld, donde, según los sindicatos, los trabajadores, si bien no han realizado paros, trabajan a un ritmo habitual para no asumir la posible actividad derivada de Madrid.

Efectos de la huelga

Amazon no ha querido facilitar datos sobre entregas o si la protesta está afectando a los usuarios de sus servicios 'on line'. Los sindicatos afirman ser conscientes de la posibilidad de la empresa de compensar la falta de actividad en San Fernando derivando parte de ella en otros centros de toda Europa, como ya hicieron en las huelgas en Italia o Alemania durante el Black Friday del 2017. No obstante, los trabajadores de Amazon en Madrid pretenden que la huelga implique un aumento de los costes para la empresa, derivados de tener que redistribuir la actividad y realizar repartos a mayores distancias, así como retrasar los pedidos de los usuarios 'premium', que pagan por tener sus compras en pocas horas o en un día.