La inmobiliaria de Toys 'R' Us presenta concurso de acreedores en Madrid

La compañía Toys 'R' Us Iberia Real Estate, sociedad tenedora de 26 inmuebles propiedad del grupo, ha presentado en los Juzgados de lo Mercantil de Madrid la solicitud para ser declarada en concurso de acreedores.

Según informó Toys 'R' Us, esta operación trata de garantizar su viabilidad en la división Iberia. En concreto, la solicitud de concurso por parte de Toys 'R' Us Iberia Real Estate S.L.U. es consecuencia de su posición de garante solidario de la financiación prestada al Grupo Toys 'R' Us por distintos fondos internacionales y tiene la finalidad de proteger sus activos inmobiliarios.

El resto de sociedades del Grupo Toys 'R' Us Iberia mantiene sus actividades con normalidad y ha iniciado las gestiones necesarias para atraer interesados en la adquisición del grupo en España y Portugal.