El juez investiga si Iberdrola manipuló el precio de la luz en plena ola de frío

Sólo a Iberdrola?. No hay más eléctricas para investigar? Porque yo tengo contrato con otra que no es Iberdrola y cada vez pago mas. Y no protestes, porque te dicen que es lo que marca el contador y tú vas, y te lo tienes que creer. Estos contratos tan sofisticados que te han puesto ahora y que controlan ellos mismos, pregunto yo, son fiables? ¿Me tengo que creer todo lo que me quieran ellos decir sobre mi consumo?