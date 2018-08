La junta de Minor aprueba la opa sobre NH Hoteles

La junta de la tailandesa Minor International (MINT), matriz de Minor Hotels, ha aprobado en su junta de accionistas, celebrada este jueves en Bangkok con carácter extraordinario la oferta pública de adquisición (OPA) sobre la cadena hotelera española NH Hotel Group, según ha comunicado la firma a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) antes de la apertura de la Bolsa.

La efectividad de la oferta estaba condicionada a la obtención de las autorizaciones de la CNMV y de la autoridad en materia de defensa de la competencia de Portugal, que fueron aprobadas sin condiciones el pasado 19 de julio, así como al visto bueno de los accionistas del grupo tailandés. La compañía ya adelantó que la aprobación de la junta de accionistas es un "trámite", pues la propuesta es apoyada completamente por su presidente William Heinecke, máximo accionista de la compañía.

Durante la junta, los accionistas han dado luz verde a la compra de un paquete del 8,4% del capital de la cadena cotizada española todavía en manos del grupo inversor chino HNA. Minor, que hasta el momento cuenta con el 29,82% del capital de NH, compró el 26 de julio al fondo británico Oceanwood el 5,736% que le quedaba a éste en la hotelera española, transacción con la que el fondo británico salía de la cadena tras un lustro en el accionariado del grupo español. La compra se ejecutará entre el 10 y el 17 de agosto.

Acuerdo con HNA

Además, la tailandesa tiene un acuerdo con el grupo chino HNA para comprarle, a partir del 20 de agosto, un 8,4% de NH, con lo que su porcentaje en la hotelera española alcanzará el 44%. De esta forma, la opa de Minor se dirigirá de manera efectiva al 56% del capital de NH Hotel Group, que todavía no controla.

De prosperar la operación, que roza los 2.500 euros --6,3 euros por acción descontado el dividendo--, se completaría en octubre, según el calendario que maneja el grupo tailandés, tras la compra del paquete accionarial acordado con HNA, y en base al periodo habitual de aceptación de la opa. La intención de Minor de tomar el control hasta un 55% del capital de NH.

Hay que recordar que Hyatt Hotels Corporation presentó a finales de julio una proposición de compra no vinculante del 100% de NH con un precio, que no concretó, superior al de la oferta de Minor, aunque la retiró tres días después al asegurarse la tailandesa el control del 44% con sus acuerdos con Oceanwood y HNA. Sin embargo, insistió en que la oferta competidora "no refleja el valor de NH" y reconoció seguir interesada en trabajar con NH "bajo las circunstancias correctas".