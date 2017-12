El Nuevo Galaxy A8 de Samsung llega con pantalla infinita y resistencia al agua

La compañía Samsung iniciará la comercialización del smartphone Galaxy A8 en enero, se trata de un terminal que cuenta con doble cámara frontal, pantalla infinita y resistencia al agua y al polvo

La cámara posterior de 16 megapíxeles y apertura f/1,7 y la doble cámara frontal de 16 y de 8 megapíxeles (f/1,9) permiten tomas de calidad en cualquier situación. La doble cámara frontal se configura con dos cámaras independientes lo que permite elegir cual utilizar en función del selfi que se quiera hacer: desde un primer plano con el fondo desenfocado hasta retratos con el fondo brillante y nítido. Dotado de la función de Enfoque Dinámico, el efecto bokeh para desenfocar el fondo se puede ajustar fácilmente, tanto antes como después de haber tomado la fotografía. El resultado son imágenes de aspecto profesional.

El sistema de cámaras permite capturar imágenes nítidas, incluso en condiciones de poca luz y ofrece la posibilidad de personalizar las fotos con opciones como añadir pegatinas a los selfis o aplicar el modo Comida para que imágenes culinarias destaquen más.

Incluye la tecnología de estabilización de imagen digital de video (VDis) que evita que los clips de imagen salgan movidos. Asimismo, la incorporación de la función hiperlapso permite crear vídeos time-lapse aún más largos.

PANTALLA

El Galaxy A8, gracias a su pantalla infinita, ofrece una experiencia de visualización completa e inmersiva que se extiende más allá del bisel con una relación de imagen de 18.5:9. Se integra en un cuerpo de vidrio curvado en la parte posterior y frontal. Su marco de cristal y metal y su ergonomía hacen que sea cómodo sujetar el teléfono y facilita ver e interactuar con los contenidos.

FUNCIONALIDADES

La función Always On Display muestra información y notificaciones en la pantalla sin necesidad de desbloquear el teléfono. También se incluye Samsung Pay para realizar pagoscon el teléfono. A través de las tecnologías MST (Magnetic Secure Transmission) y NFC (Near Field Communication) el Galaxy A8 puede utilizarse en casi cualquier lugar que acepte tarjetas bancarias, magnéticas o contactless.

RESISTENCIA

La certificación IP68 de resistencia al agua y al polvo convierte al nuevo Galaxy A8 en el adecuado para la práctica de casi cualquier actividad y en cualquier situación ya que resiste los elementos del entorno como la lluvia, la arena, el polvo, o el sudor. Admite tarjetas microSD para ampliar su capacidad de almacenamiento hasta los 256 GB, y es el primer modelo de la serie A compatible con las gafas de realidad virtual Gear VR de Samsung.

Galaxy A8 estará disponible a principios de enero de 2018 en tres colores: negro, gris orquídea y dorado.