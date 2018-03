El PNV ve «tramposo» ligar pensiones a la aprobación de los presupuestos

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, consideró ayer «tramposo» el planteamiento del presidente del Gobierno de ligar las pensiones a la aprobación de los presupuestos y remarcó que no sabe «si su formación va a negociar» las cuentas para el año próximo. En una entrevista en TVE, Esteban respondió a la pregunta de si su partido va a exigir la revalorización de las pensiones como condición a cambio del apoyo a los presupuestos del PP para el próximo año, que «no sabe exactamente qué quería decir» Mariano Rajoy durante su intervención en el Pleno del Congreso. El tema de las pensiones «está ahí» y no se va a solucionar «únicamente» a través de los presupuestos ya que, a juicio del diputado del PNV, esto sería «un parcheo».

Esteban consideró que se debe escuchar el «clamor» de aplicar el IPC como índice para subir las pensiones este año, «lo que supondría unos 1.800 millones de euros», y «si hay que poner otro índice de revalorización» se debería buscar «uno, pero con consenso entre todos».

«No sé cuál es la voluntad del presidente del Gobierno y no sé si vamos a negociar los presupuestos», ha concluido Esteban, quien remarcó que su formación no ha tenido «ninguna reunión» sobre este asunto y el «Gobierno sabe» que el PNV «no habla hasta que el tema catalán se encauce».

El PNV «siempre ha tenido disposición a acordar con quien le pida conversaciones, pero hace falta tener asegurada una minoría para que los votos sean efectivos porque si no, ¿para que va a negociar?», cuestionó.

FACTOR DE SOSTENIBILIDAD / Por otra parte, la Comisión de Empleo del Congreso instó ayer al Gobierno a derogar de forma inmediata el factor de sostenibilidad ligado a la esperanza de vida que entrará en vigor en 2019 por considerarlo «injusto», ya que rebajará la cuantía inicial de la pensión, y pidió alcanzar un acuerdo en el Pacto de Toledo.

El PDeCAT sacó adelante una proposición no de ley pactada con el PSOE y Unidos Podemos que también pide revalorizar las pensiones en 2018 el 1,6 % y establecer una cláusula de desviación de inflación para el supuesto de que el IPC sea superior al previsto.

La iniciativa fue rechazada por el PP y recibió la abstención de Ciudadanos y PNV.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, señaló que esta aprobación representa la «votación que ayer [el miércoles] no se pudo producir en el pleno del Congreso» ante un debate de pensiones con el presidente del Gobierno en el que no se aceptó votar propuestas de resolución.

«Evidencia que hay una mayoría de la Cámara que quiere reformas que garanticen la suficiencia de las pensiones y hoy el mandato es muy claro: no permitir que entre en vigor el factor de sostenibilidad tal como está formulado», dijo Campuzano tras incidir en que el Gobierno debe atender los requirimientos del Congreso.

El diputado catalán señaló que está de acuerdo con que la esperanza de vida sea un parámetro a tener en cuenta en el sistema de pensiones, pero no con un modelo como el actual.

Explicó que la esperanza de vida de un trabajador depende no sólo de su edad, sino también del sector en el que ha desempeñado su labor o de las posibilidades económicas que tiene.

El diputado del PP Gerardo Camps se opuso a la derogación de la reforma de 2013 mientras que el portavoz de Empleo de Ciudadanos, Sergio del Campo, argumentó la abstención en que no se debe «derogar» las reformas sino «revisarlas». La diputada del PSOE Mercè Perea exigió al Gobierno que no espere a los Presupuestos Generales del Estado y que apruebe un Decreto Ley que permita ya revalorizar las pensiones en 2018 según el IPC. También la diputada de En Marea Yolanda Díaz lamentó que el factor de sostenibilidad no haya recibido -en su opinión- el respaldo del Consejo Económico y Social (CES). Sobre una subida de las pensiones mínimas ligadas al IPC Campuzano insistió en que debería existir un sistema flexible, que proteja a las pensiones más modestas.