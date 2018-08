¿Por qué se ha perdido mi maleta?

Volver de vacaciones y que en el aeropuerto no aparezca la maleta facturada. O lo que es aún peor: irse de vacaciones y al llegar a destino no tener equipaje. La pérdida (total o temporal) de las maletas es una de las incidencias que más molestan a los viajeros. La incorporación de tecnología está haciendo reducir el porcentaje de bultos que no llegan cuando toca a destino, pero en Europa sigue habiendo zonas donde las maletas tardan más de la cuenta en llegar. ¿Por qué sucede?

Según SITA (empresa de servicios tecnológicos para la industria aeronáutica), en el 2016 (último año con cifras disponibles) se perdieron o retrasaron en todo el mundo 21,6 millones de maletas, lo que supone una caída del 7,2% respecto de un año antes. Esa cifra implica que se pierden o retrasan 5,73 maletas por cada 1.000 pasajeros, una tasa que cayó el 12,25% respecto del 2015. "Desde el 2007, el número de maletas perdidas ha caído el 51,1%", agrega este organismo.

El descenso de las maletas perdidas viene dado, sobre todo, por la implementación de tecnología en los aeropuertos. "Cada vez es más difícil que se pierda una maleta en aeropuertos como el de Barcelona, porque está casi todo automatizado. Puede pasar, claro, pero cada vez es más complicado", afirman fuentes del sector. La implementación de etiquetas con radiofrecuencia, por ejemplo, es una de las novedades que está facilitando el control del equipaje.

El 47% del total de maletas que se retrasan es por problemas en el cambio de vuelos en conexión. El 16%, por problemas en el embarque del bulto y el 15% por problemas en la emisión del billete/intercambios de maleta. En Europa, sin embargo, hay otras causas que pueden influir: las pistas cortas y la meteorología, señalan desde el sector.

"Cuando los aeropuertos son de pista corta y cuando sopla viento de cola, el avión tiene que despegar con un peso máximo por cuestiones de seguridad", explican fuentes de una aerolínea. Ante una situación así, hay que decidir quién se queda en tierra, y se suele optar por las maletas. Pasa sobre todo en verano, cuando los vuelos van llenos, y en aeropuertos especialmente conflictivos, como son las islas griegas y, por ejemplo, Florencia.

Puede haber, claro, errores humanos (que se dirija mal la maleta, que se caiga del carro), pero no es habitual. Sin embargo, los retrasos sí que afectan a las maletas perdidas, en especial a los trabajadores de handling, que son los que las cargan, explican fuentes sindicales: "Las empresas reparten a los trabajadores, que somos los que cargamos las maletas, según la previsión de carga de trabajo. Si hay retrasos de cuatro horas, es posible que cuando lleguen los aviones haya mucho menos personal, y entonces se alargan los turnos de los empleados con lo que ello implica", señalan las mismas fuentes. La sobrecarga de trabajo fue uno de los motivos que argumentaron los sindicatos para convocar huelga de handling de Iberia en Barcelona el mes pasado.

Del total de incidencias con maletas en todo el mundo, el 77% llegan con retraso, un 16% llegan dañadas y el 7% se pierden o son robadas.

Hay derechos

Cuando una maleta llega dañada o con retrasos, el usuario tiene derecho a reclamar. "En casos en los que el equipaje ha sido dañado la aerolínea tiene la obligación de reemplazarlo por una pieza de igual o mayor calidad, o hacerse cargo de la reparación", explican desde Reclamador.es. Si el equipaje no aparece en la cinta de entrega, el pasajero debe acudir al mostrador de la compañía aérea con el resguardo del equipaje en mano (documento que se entrega al facturar), se debe completar un documento denominado comúnmente PIR (parte de irregularidad de equipaje). "Es recomendable rellenarlo antes de abandonar el aeropuerto", afirman.

Con ese PIR se podrá presentar la reclamación posterior. La ley prevé una indemnización máxima de 1.400 euros por maletas perdidas/dañadas, un monto que corresponderá a tíquets y facturas que el pasajero presente (objetos que iban dentro de las maletas).

Según Reclamador.es, la mayoría de reclamaciones recibidas son por errores en los vuelos en conexión, y bajan los problemas de pérdidas y retrasos por el aumento de los vuelos punto a punto (aunque suben las reclamaciones por equipajes dañados). En lo que va de año, las aerolíenas más reclamadas por problemas de maletas en esta página son Iberia (25%, debido a los vuelos en conexión), Vueling (21%), Air Europa (12%), Ryanair (6%) y Air France (4%).