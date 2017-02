Rajoy no ve razones para subir las pensiones más del 0,25%

Rajoy no ve razones para subir las pensiones. Cree que con euro y medio de subida ya es suficiente para que los pensionistas eleven su nivel de vida. Y les manda una carta felicitándoles. Y muchos pensionistas le votan porque les están muy agradecidos. Se me ocurren cosas pero yo no soy tan grosero como ellos merecen que fuésemos. Sólo se me ocurre decirles que si no son capaces de gestionar y administrar los recursos del país, priorizando sanidad, educación, pensiones y demás prestaciones sociales, que se vayan ya, que nos olviden porque si no habrá que echarlos como sea. Y el PSOE que deje de apoyarlos.