Rajoy reitera que las pensiones volverán a subir

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado este domingo que si se mantiene el crecimiento económico en España las pensiones van a subir "más y pronto", y ha subrayado que su Ejecutivo ofrece "pensiones seguras y la oposición promesas falsas". Rajoy, en la clausura del Congreso regional del PP de Murcia y después de las movilizaciones de pensionistas del sábado en toda España, ha defendido que su partido es el que garantiza las pensiones y las seguirá subiendo en la medida de lo posible.

Ha prometido que si en España se sigue creando empleo, continúa el crecimiento y persiste la misma política económica, "las pensiones subirán más y pronto, y, si no -ha apostillado- al tiempo". El jefe del Ejecutivo ha instado a la oposición a no hacer demagogia en general y menos en un asunto como el de las pensiones, y ha reivindicado el cumplimiento de su promesa de no bajar esas prestaciones incluso con 70.000 millones de euros menos de ingresos. "El Gobierno ofrece pensiones seguras y la oposición promesas falsas, y lo digo con conocimiento de causa", ha reiterado el presidente antes de recalcar que las pensiones no pueden subir lo que no se puede.

Rajoy ha considerado el acuerdo sobre pensiones el más importante que tiene ante sí España y ha dicho que no es solo político, sino que tiene efecto entre generaciones. Ha plantedo a la oposición que deje de hacer política con las pensiones "porque no ayuda a nada", y apuesten por la responsabilidad y por un acuerdo en el Pacto de Toledo.

El presidente del Gobierno ha ratificado, tal y como avanzó en el debate que hubo esta semana en el pleno del Congreso sobre el futuro de las pensiones, que el proyecto de ley de presupuestos que aprobará el Ejecutivo el 27 de marzo incluirá una subida especial de las mínimas y las de viudedad. Precisamente, el referirse a ese debate de esta semana en el Congreso, ha lamentado que algunos partidos de la oposición pretendieran convertirlo en una puja y otros en una bronca.

Frente a ello ha asegurado que él fue "con la verdad por delante" y dijo que las pensiones se pueden subir en la medida en que se puedan seguir pagando mañana. "Que vengan a dar lecciones ahora quienes -ha dicho en alusión al PSOE- generaron con su política económica una pérdida de mas de tres millones y medio de empleos en España es un poco duro".