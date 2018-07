Slim asegura que FCC ya está en época de "vacas gordas"

El primer accionista del grupo FCC, el mexicano Carlos Slim, rompió este martes su silencio después de tres años y medio al frente de la compañía, con una importante mejora en sus resultados financieros tras la crisis y dispuesto a hacerla crecer en los próximos años como en sus mejores tiempos. La filosofía clara de Slim, herencia del Grupo Carso, se asienta en no vender a bajo coste, tener una estructura organizativa simple, casi horizontal, y dedicar especial atención a la modernización de FCC.

"En estos años ha sido posible lograr y hacer la transformación completa desde punto de vista financiero, con la reestructuración de la empresa para darle la fortaleza que una institución de esta magnitud tiene para poder iniciar una gran etapa de crecimiento y desarrollo en sus campos de acción, y la estructura operativa que le ha permitido ser una empresa con capacidad para participar en grandes obras de infraestructura y reanudar el desarrollo que durante muchos años tuvo FCC", sostuvo Slim en su primera intervención en Madrid como primer accionista del grupo.

REDUCCIÓN DE LA DEUDA

La deuda corporativa de FCC se situaba en septiembre del 2014 en 4.983,2 millones de euros, mientras que a cierre de resultados en el mes de junio del 2018 se situó en 2.166,6 millones de euros. Una bajada sustancial de la que Slim se mostró orgulloso y sostuvo que si bien la idea es mantener una posición financiera "muy sana y muy fuerte", esto no supondrá que no vayan a realizar inversiones en el caso de ser necesario. "No tenemos consigna entre desarrollo y crecimiento y si hay buenos proyectos que quieran financiamiento subirá el pasivo y los buenos resultados los bajarán, no tenemos una regla, dependerá de los negocios", precisó Slim.

El pasivo con costes se redujo de 8.250,7 millones de euros en septiembre del 2014 a 4.943,3 millones en junio del 2018 con unos intereses que han pasado de 5,80% (septiembre del 2014) a 2,44% (junio del 2018) y con el acuerdo de que se baje a 2,25% en diciembre del 2018. Por otra parte, incidió Slim en el gasto financiero de la compañía que pasó de 388,5 millones de euros en diciembre del 2014 a 230 en los últimos 12 meses, pero sobre todo los 65 millones de gasto financiero en estos primeros seis meses del año, un cambio muy importante ante algo que dijo antes era "una sangría, una hemorragia prácticamente". Slim también subrayó el freno de las inversiones del grupo FCC desde el año 2014, principios del 2015, y la venta activos como en el caso del ámbito inmobiliario que ahora pretenden impulsar. En este sentido, la reserva de suelo finalista es de 766.947 metros cuadrados con una edificabilidad de 767.846 metros cuadrados. "Esto va a permitir que FCC esté más activo en edificación, ya lo está haciendo en cinco o seis proyectos (…) y a la vez le va a dar flujo a FCC", dijo Slim. El empresario mexicano también mencionó el ámbito energético de la compañía que cuenta con parques eólicos, volcánicos y termosolares que están en operación, y de los que se vendió el control operativo pero el patrimonial sigue siendo mayoritariamente del grupo.

ÉPOCA DE VACAS GORDAS

Carlos Slim, accionista de control de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), asegura que a la compañía en la que desembarcó y 'rescató' hace casi cuatro años ya le está empezando a tocar una época de "vacas gordas". "Hasta ahora no nos tocaron muchas vacas gordas, pero ya están empezando a tocarnos", indicó el magnate mexicano al inicio de su intervención en el 'Investor Day' de la constructora y en referencia a la conclusión del plan de ajuste que la empresa ha venido aplicando en los últimos años y su vuelta a beneficios.

Al comienzo de la que es su primera intervención pública en España sobre FCC, Slim aseguró que, tras la transformación de los últimos años, el grupo ya cuenta con "fortaleza financiera y capacidad de crecimiento y desarrollo". En una breve exposición previa, la presidencia de la compañía, Esther Alcocer Koplowitz, manifestó el "más profundo agradecimiento" a Slim, "quien en momentos muy difíciles para la empresa, que incluso amenazó su supervivencia, apostó por ella con una inversión definitiva para enderezar su rumbo". "Gracias a su intervención, hoy FCC vive una clara etapa de recuperación", aseguró Alcocer Koplowitz. "Nuestra empresa le estará siempre agradecida y actuará con éxito suficiente para justificar con creces el esfuerzo inversor realizado", aseveró.

BENEFICIO E INGRESOS

El grupo FCC obtuvo un beneficio neto de 151,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 168% más que en el mismo periodo del 2017, gracias a los menores costes incurridos en la estructura financiera de la compañía. El resultado bruto de explotación (ebitda) se elevó hasta los 422,1 millones, lo que arrojó un crecimiento del 12,3 % con respecto al primer semestre del año anterior, y permitió incrementar en 1,4 puntos porcentuales la rentabilidad de los ingresos, hasta alcanzar el 14,9%, una de los cotas más altas alcanzadas en la historia del grupo. Los ingresos del grupo FCC ascendieron a 2.838,1 millones de euros, el 1,7%, debido a la evolución de las áreas de Medio Ambiente y Agua. Con todo esto y en moneda constante, los ingresos del Grupo FCC registraron un aumento del 4%, respecto del mismo periodo del 2017.

PROBLEMAS SUPERADOS

Slim, que directa e indirectamente controla el 81% del grupo, ha subrayado que cuando entró en la empresa ésta presentaba un coste financiero "muy alto" que creaba "graves problemas de operación". Sin embargo, tras su reestructuración, FCC es ahora una empresa con capacidad y flexibilidad "para participar en grandes obras de infraestructura, continuar haciendo sus inversiones y reanudar el desarrollo que por muchos años tuvo".