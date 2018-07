Las telecos tildan la tasa de RTVE de "aberración"

Los consejeros delegados de las cuatro principales empresas de telecomunicaciones españolas, Telefónica, Vodafone, Orange y Euskaltel, pidieron este martes al gobierno revisar la presión fiscal que se ejerce sobre sus empresas y, en concreto, la tasa para financiar la Radio Televisión Pública Española. "Es una aberración que el sector pague el 90 % de la tv pública", afirmó el consejero delegado de Vodafone en España, Antonio Coimbra, durante la celebración de la primera cumbre de la patronal DigitalES.

En la misma línea, Francisco Arteche de Euskaltel aseguró que "se deberían depurar y asignar las tasas que realmente tienen sentido" y corresponden a su sector. "Hay algunas como la de RTVE que no entiendo por qué tienen que estar financiadas por las telecos", agregó.

Para el CEO de Telefónica España, Emilio Gayo, el sector de las telecomunicaciones en el pago de impuestos "no es de los que está por debajo de la media, si no por encima, y no solo en el impuesto de sociedades sino en un conjunto de ellos (…) la fiscalidad hay que revisarla y tomarla como un agente de cambio".

Por su parte, para el consejero de Vodafone "sin contar con el impuesto de sociedades", el resto de impuestos suponen un 20 % de su Ebitda entre tasas a la televisión, tasas municipales, etc. "Hay que revisar el paquete fiscal que es un carga para las empresas de telecos y no nos permite invertir más", sostuvo

Preguntados por un hipotético impuesto sobre los ingresos el silencio fue el gran protagonistas. ¡Hay sitio donde aplicarlo, no hay duda!, dijo Gayo.

Modernizar las reglas

El consejero delegado de Orange, propuso "modernizar" muchas de las reglas que existen en el sector en la actualidad, en base a los cambios del sector con la digitalización que ejemplificó con la limitación de publicidad en la televisión pública y no en Netflix.

Así como poner el foco por parte del Gobierno en Europa: "No podemos arreglar las cosas solos (…) España es el país que más se puede beneficiar con la infraestructura que tenemos", añadió.