El 58,7% de los españoles que realizan horas extras no las cobra

El 58,7% de los españoles que realizan horas extras no obtienen ninguna retribución económica por realizarlas, el 46,4% no obtiene ninguna compensación y casi un 13% solo obtiene descansos por trabajar horas de más, según se desprende de un estudio realizado por el Grupo Adecco e Infoempleo. En cambio, casi el 31% de los encuestados reconocen que la empresa sí paga las horas que ha trabajado y el 10,5% de los trabajadores afirma contar tanto con la opción de retribución de horas extras como con la compensación con descansos.

No obstante, el informe pone de relieve que solo un 39% de los españoles trabaja más horas de las acordadas previamente. Por otro lado, el estudio también asegura que casi la mitad de los trabajadores en España siente que no se valora su trabajo lo suficiente en su empresa. En esta línea, Adecco ha afirmado que quizá la sensación de falta de reconocimiento se debe a que más de la mitad de los encuestados cree que su puesto de trabajo no es acorde a su cualificación.

Formación

En concreto, el 51,2% de los españoles cree que su empleo está por debajo de su formación, mientras que el 47,1% considera que hay equilibrio entre su cualificación y su puesto de trabajo. La mayoría de los trabajadores (66,7%) está contento con su trabajo, aunque el 41,1% afirma que, aun estando contento, está buscando un nuevo empleo porque sus condiciones laborales no son las que desea.

Poca satisfacción

Por otro lado, más del 24% de los encuestados no está satisfecho con su trabajo. De esta cifra, el 18,9% afirma estar en búsqueda activa de otras oportunidades laborales, un 3% asegura que su trabajo ya no le gusta y quiere dar un giro a su carrera y el 2,5% afirma que, aunque está insatisfecho, todavía no ha empezado a buscar ofertas laborales. El 13% cree que en un tiempo si le apetecerá cambiar de trabajo, frente al 12,5% que considera que sí está satisfecho y no se plantea un cambio.

Cambio de empleo

A la hora de apostar por cambiar de empleo, el salario es la razón que más pesa, según el 58,7% de los españoles encuestados. Por detrás, le siguen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, la conciliación laboral y personal o el horario de trabajo. En el lado opuesto, los trabajadores no dan mucha importancia a la hora de cambiar de empleo, según Adecco, a los paquetes de beneficios o incentivos competitivos, a la cultura de la empresa o a la reputación de la compañía.

Trabajo cada vez más difícil

La mayoría de los trabajadores españoles cree que encontrar otras oportunidades laborales será igual o más difícil de lo que es ahora, ya que, cree que la oferta de empleo es "cada vez menor". Los más optimistas (16,8%) opinan que será más sencillo porque el mercado laboral generará más empleos. Adecco también resalta que en la actualidad son menos las personas que temen perder su puesto de trabajo en los próximos meses. De hecho, un 58% de los encuestados cree que esta situación no se va a dar en el corto plazo. En contraste, un 42% tiene dudas de su continuidad bien porque el contrato su contrato es temporal o de obra y servicio o bien porque la empresa para la que trabaja tiene problemas financieros, porque ve factible una reducción de plantilla o por tener una mala relación con su superior.

Jubilación

De cara a un futuro, más de un 70% de los españoles considera cree que no se jubilará en su actual empresa y un 23%, aunque no lo sabe con certeza, espera que así ocurra. Los más optimistas (3%) ven posible finalizar su etapa laboral en la misma compañía en la que trabajan en la actualidad.