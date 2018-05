El alcalde de Cádiz: "Hay que vivir como la gente corriente a la que se representa

El malestar entre algunos miembros de Podemos con Pablo Iglesias e Irene Montero a cuenta del exclusivo chalet de 600.000 euros ha saltado ya a los cargos de primera línea política. El alcalde de Cádiz, José María González, 'Kichi', no ha dudado en leer la cartilla al líder de la formación defendiendo que el código ético de Podemos "no es una formalidad", sino "el compromiso de vivir como la gente corriente para poder representarla en las instituciones". En su caso, subraya, ese compromiso pasa por seguir viviendo y criando a sus hijos en "un piso de currante" en el barrio gaditano de La Viña, uno de los más populosos.

La crítica venía recogida en el comunicado en el que, de forma periódica, el alcalde de Cádiz indica el destino de parte de su sueldo, cumpliendo el acuerdo de no tener un sueldo como político alejado de la realidad de la mayoría de la población.

En su caso, mantiene la misma cantidad que un profesor de secundaria, labor que ejercía (aunque como liberado sindical) antes de presentarse a candidato a la alcaldía andaluza. En total, 1.977 euros. El resto es donado a diversas instituciones y asociaciones de la ciudad, como comedores sociales, colectivos de trabajadores despedidos, entidades infantiles, de apoyo a familias vulnerables o a enfermos.

"Renunciar a privilegios"

Según los datos que ofrece la formación morada, González Santos no recibe sueldo del ayuntamiento, sino solo el de diputado provincial, que asciende a 6.577,48 euros entre los meses de marzo y abril. El alcalde explica que ha donado el 40% de ese salario, los 2.630 euros que exceden de su sueldo, a una asociación gaditana de enfermos y personas con problemas de drogodependencia y otros trastornos psíquicos. Kichi ha aprovechado para recordar que el compromiso con el código ético de Podemos supone precisamente "renunciar a privilegios como el exceso de sueldo".

El objetivo de esa donación, insiste, "no es la donación en sí misma, es no parecernos a la casta, es no ser como ellos porque vinimos a desalojarlos a ellos después de que hubieran estado desahuciando por miles a nuestra gente, es no vivir como ellos, es parecernos al pueblo que nos eligió y al que seguimos siendo leales". Unas palabras en las que en ningún momento menciona a Pablo Iglesias o Irene Montero pero que ponen en evidencia su malestar con la compra de una nueva vivienda en una exclusiva urbanización de Madrid.

Corriente anticapitalista

En este sentido, el regidor se muestra tajante y asegura que para mantener esa "lealtad" a los ciudadanos que les votan y a los que representan "ni lo he pensado ni quiero dejar de vivir y criar a mis hijos en un piso de currante en el barrio de La Viña con mi compañera, que ya es bastante privilegio vivir en la Viña, en Cádiz y con Teresa". "Por eso no recibo otros ingresos, y por eso no genero más ahorro que el que dono cada mes".

No es la primera vez que 'Kichi', pareja de la líder de Podemos Andalucía Teresa Rodríguez, muestra sus diferencias con Iglesias. Ya ocurrió cuando la cúpula de la formación desautorizó el comunicado de la corriente anticapitalista, en la que militan tanto el alcalde como su compañera, reconociendo la república catalana. La dirección de Podemos dejó al margen del partido a quien lo suscribiese, y Kichi le espetó que "no puede uno pedir democracia, negociación y diálogo si no se empieza por casa".