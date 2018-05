La ANC exige a Torra que "no ceda" ante el "chantaje" del Gobierno

La ANC ha pedido este lunes contundencia y firmeza al nuevo 'president' de la Generalitat, Quim Torra, para que no retroceda en sus alegatos pese a las advertencias del Ejecutivo de Mariano Rajoy de prolongar el 155 y no hacer efectivo el nombramiento de los 'consellers' huidos y encarcelados. "Que no se publique su nombramiento en el DOGC es un acto absolutamente ilegal que representa una prevaricación", ha espetado la presidenta de la entidad soberanista, Elisenda Paluzie, arropada por centenares de independentistas a las puertas del Centre Cultural El Born de Barcelona. Considera que tienen sus derechos políticos "intactos" y que "no hay base legal" para frenar su cargo.

Dirigiéndose directamente a Torra le ha exigido que "no ceda" ante el "chantaje" del Estado: "Nos quieren humillados y entregados, pero ya basta de humillaciones y de chantajes", le ha advertido, y ha rematado: "Hay que encontrar la mejor manera de salir de aquí y si es necesario con desobediencia".

Huelga general a la vista

A su vez, Paluzie le ha prometido al nuevo Govern organizar a los independentistas en las calles para arroparles en sus maniobras "hacia la república". Ha anunciado algunas de sus nuevas alianzas, especialmente con el sindicato Intersindical-CSC, con el que salió por primera vez a la calle el pasado 1 de mayo.

A partir de este mismo viernes se entablarán con otras organizaciones de la sociedad civil para "encontrar la forma de hacer acciones que muestren al Estado y al mundo que aquí hay una sociedad que no baja la cabeza", ha aseverado, entre gritos a favor de una "huelga general", algo que desde la tarima ha accedido a estudiar. "Si se alarga el 155, sería un buen momento", ha pronosticado Paluzie.

La presidenta de la ANC ha tirado de libros de Historia para asegurar que Catalunya "cuando ha recuperado espacios de autogobierno ha sido por concesión" porque "el Estado es unitario y cuando le conviene las recupera". Así, ha sentenciado que el 155 es un actual "decretito de nueva planta del siglo XXI": "Hasta que no recuperemos el Estado catalán y logremos la independencia seguiremos subordinados", ha remachado.

Al final de su intervención, dos personas han quemado hojas del Decreto de Nueva Planta y del 155.

Freno a las "Injerencias"

Centenares de personas han clamado a favor de la libertad de los políticos presos y han llamado a hacer efectiva la República en las cuatro capitales de provincia. Los manifestantes han dirigido mensajes a Europa pidiendo "que se respete al presidente" y han lucido 'estelades' y banderolas con el lema "República es libertad".

La lectura del manifiesto en Barcelona ha ido a cargo del actor Joel Joan, que lo ha entonado desde una improvisada tarima, arropado por tres filas de políticos alineados a sus espaldas. Por parte de JxCat, ámplia delegación: Auroa Madaula, Josep Costa, Laura Borràs y Francesc de Dalmasses. De la bancada republicana, Ernest Maragall, nuevo 'conseller' de Exteriors, y el vicesecretario general de coordinación interna y organización, Isaac Peraire. De la CUP, la diputada Natalia Sànchez.

Las tres fuerzas independentistas han exigido al Gobierno que "pare sus injerencias" y han validado la elección de 'consellers' anunciada el pasado sábado.