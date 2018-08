Artur Mas: "No hay fractura social en Cataluña, hay división"

Ante la polémica generada este verano como consecuencia de los símbolos independentistas y en protesta por la encarcelación de los políticos y líderes soberanistas, el 'expresident' Artur Mas ha considerado este lunes que la sociedad de Catalunya no está fracturada, aunque ha admitido que se encuentra "dividida".

"No hay fractura social, lo que hay es división. También la sociedad británica está dividida respecto del Brexit", ha afirmado en declaraciones a Catalunya Ràdio, al tiempo que ha acusado a Ciudadanos de ser el partido que más está contribuyendo a la estrategia de la confrontación. "Son los grandes fracturadores (...). Ciudadanos nació para esto, va en su ADN", ha abundado

Las declaraciones de Mas llegan después de que este fin de semana se haya registrado una nueva controversia después de que un hombre rompiera la nariz a una mujer que estaba retirando lazos amarillos en la Ciutadella.

La desobediencia, en cuestión

El 129º 'expresident' de la Generalitat también ha admitido que la "factura" del proceso independentista ha sido "alta", pero ha juzgado que "ha valido la pena", puesto que, a su juicio, no quedaba otra alternativa porque no había "otro camino para Catalunya". No obstante, ha introducido algo de autocrítica en su revisión de lo acontecido hasta ahora al poner en duda la estrategia de la desobediencia para alcanzar la independencia.

En el capítulo de críticas, Mas ha expresado sus reservas ante la Crida Nacional per la República impulsada por Carles Puigdemont y que tiene como objetivo crear un espacio político nuevo con el que hacer efectiva la independencia. "Tengo que hablar a fondo con el 'president' Puigdemont sobre la Crida Nacional. Tiene sentido si encuentra la manera de unir la acción soberanista. Si no puede, se debe plantear en forma de movimiento social", ha subrayado.

También ha avisado de que sin reconocimiento internacional no habrá Estado catalán: "Nos sobran las razones, pero nos faltan algunas fuerzas como las alianza internacionales", ha remarcado, al tiempo que se ha mostrado escéptico ante una posible oferta del Gobierno de Pedro Sánchez para Catalunya a pesar de reconocer que la actitud del nuevo Ejecutivo no es la misma que la del anterior.