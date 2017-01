Baltasar Garzón: "Si el Gobierno tuviera dignidad habría cesado a Trillo"

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ayuda: Si considera que este comentario no debe aparecer en este web, por favor indíquenos el motivo y pulse el botón [Enviar aviso].

Un juez condenado por el Tribunal Supremo a once años de inhabilitación por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel, además de haber autorizado escuchas telefónicas ilegales, no es el más indicado para dar lecciones al Gobierno ni en este ni en otros asuntos, sin perjuicio de que muchos ciudadanos de a pié, que nada tenemos que ver con la corrupción, pensemos que la actuación de Trillo no fue correcta en el asunto del accidente del YAK-42.