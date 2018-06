Borrell acepta ser ministro de Exteriores

Si rellenas algo aquí, tu aviso no será aceptado:

Ojala no tenga que ser necesario (porque los independentistas catalanes bajes sus exigencias y postulados) aunque no lo creo, que el Sr. Borrell “…el azote del independentismo…”, tenga que modificar las posiciones que mantuvo tan solo hace unos pocos meses frente al independentismo catalán, que tantas simpatías la acarrearon. Esperemos no tener que volver a ver otra vuelta radical de criterio, por el bien de España.