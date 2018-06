Bronca de Willy Toledo en 'Al rojo vivo': acusa a Ferreras de explotar a sus trabajadores

Willy Toledo ha acudido como invitado esta mañana a ‘Al rojo vivo’ en laSexta, donde ha acabado discutiendo con varios miembros de la mesa de debate, entre ellos el presentador del programa, Antonio García Ferreras, a quien ha acusado de tener a sus trabajadores explotados.

Durante su bronca visita, actor no ha dudado en asegurar que España “no tiene democracia. Vivimos en un Estado autoritario”. De manera acalarodada, Toledo ha acusado a Nativel Preciado de trabajar en un diario falangista, a lo que ella respondía: "Yo no soy franquista, me ofende. Sabía que esto iba a acabar mal".