Ciutadans tendrá 36 diputados en el Parlamento catalán , y no 37, como arrojó el escrutinio realizado tras las elecciones del pasado 21 de diciembre, que dieron la victoria a la fuerza naranja. Tras la contabilización del voto exterior, la fuerza encabezada por Inés Arrimadas perdió uno de los escaños conseguidos en Tarragona en favor del PP, que de esta forma pasará a tener cuatro diputados en el Parlament, en lugar de los tres anotados en la noche electoral. Pero los conservadores no logran salir del Grupo Mixto, que compartirán con la CUP, al no haber logrado cinco diputados. Respecto al 2015, el PP perdió siete escaños el 21-D.

Tarragona era la circunscripción electoral en la que las dos fuerzas conservadoras se estuvieron disputando ese escaño, hasta el punto de que no fue casi hasta el último momento, con más de 90% del voto escrutado, que se decidió el diputado hacia C’s, en lugar del PP. Pese a la pérdida de un diputado, C’s se mantienen como el partido con más escaños obtenidos en las elecciones (36), seguido de Junts per Catalunya, con 34, y ERC, con 32 escaños. Estas dos fuerzas no han modificado sus resultados tras el conteo del voto exterior.