Campuzano afirma que el PP buscó su apoyo a cambio de no empeorar las relaciones con Cataluña

El diputado del PDECat en el Congreso, Carles Campuzano, ha asegurado este jueves que dirigentes del PP intentaron convencer a los posconvergentes para que no voten a favor de la moción de censura a Mariano Rajoy porque eso empeoraría aún más las relaciones con el nuevo Ejecutivo catalán.

"Hemos recibido llamadas curiosas y alucinantes. Algunos dirigentes del PP nos querían convencer de que no lo podíamos echar, que nuestras relaciones no serán las mismas. Le dije que es difícil que sean peores si tenemos amigos y compañeros en las prisiones y fuera" de España, ha explicado Campuzano en RAC-1.

El posconvergente ha insistido en que hasta que no escuchen el programa de gobierno de Pedro Sánchez no decidirán el sentido de su voto. "Razones para votarle no tenemos ninguna, para expulsar a Rajoy tenemos muchas", ha señalado, y ha rematado que se mueven "entre lo malo y lo peor". Aún así, ha dejado claro que si la moción no prospera "lo que podría pasar es que el principal responsable de lo que pase en Catalunya se vuelva a salir con la suya".

Campuzano ha insistido en que las declaraciones de Sánchez sobre Catalunya y sobre el ‘president’ Quim Torra son "inaceptables" y le ha advertido de que si consigue llegar a La Moncloa "deberá respetar la legitimidad del presidente de los catalanes". "Necesitamos escuchar que ante un problema político, lo que se necesita es política. Ni represión ni intervención del autogobierno", ha sentenciado.