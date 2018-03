Carlos Iturgaiz (PP): "En España no hay presos políticos, sino delincuentes golpistas"

El eurodiputado del PP Carlos Iturgaiz protagonizó este lunes un sonoro rifirrafe con la parlamentaria del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Miranda, durante una sesión del Parlamento Europeo a cuenta del proceso independentista catalán y, más en concreto, por la definición de los políticos que se encuentran en prisión preventiva imputados por rebelión y sedición.

Miranda pidió a la Cámara que, "en base al artículo 7 del reglamento", se dirija a las autoridades españolas "para preocuparse por la situación de Oriol Junqueras, actual preso político". La eurodiputada del BNG vestía una camiseta con el rostro de Junqueras.

"Quiero recordarle a la señora Miranda que en España no hay presos políticos, hay delincuentes, y hay delincuentes golpistas como el señor que usted ha citado. Ha debido tener un lapsus mental... sí, muestre la camiseta, señora Miranda... Delincuentes golpistas son esas personas y no presos políticos que no existen en una democracia como es la española", replicó Iturgaiz, visiblemente enojado con la parlamentaria gallega.