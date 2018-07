Casado cierra su equipo con guiños a Cospedal y Feijóo

Pablo Casado ya ha cerrado su nuevo equipo para hacer frente al ciclo electoral que vivirá España en los próximos meses. El estrenado presidente del partido ha dado a conocer la cúpula conservadora en Barcelona, en un encuentro cargado de valor simbólico encarrilado a demostrar su voluntad de implicación con el conflicto catalán.

Los populares se han conjurado en el Hotel Barceló Sants para conocer sus nuevos asientos y recibir las indicaciones del nuevo dirigente. Casado ha situado como nuevo secretario general al murciano Teodoro García, responsable de su campaña electoral, y ha configurado una dirección con claros guiños al explícito apoyo que logró de María Dolores de Cospedal y el más discreto del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La exministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que se sumó a la candidatura de Cospedal desde el primer día, será la nueva portavoz en el Congreso, un cargo relevante con el PP en la oposición. Además, Casado ha colocado a otras dos personas de la exsecretaria general en el núcleo duro: Vicente Tirado (secretario del partido en Castilla-La Mancha) será vicesecretario de política autonómica y local y la exministra Isabel García Tejerina, vicesecretaria sectorial.

Como gesto con Feijóo, ha nombrado a la diputada gallega Marta González como vicesecretaria de Comunicación y portavoz adjunta de Montserrat en el Congreso y a Diego Calvo como secretario de Territorial.

Santamaría, ausente en Barcelona

Ahora bien, Casado no ha atendido las exigencias de Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha aparecido en la primera reunión del comité. El presidente popular ha asegurado que ha incluido a diez fieles de Cospedal y diez de Santamaría, además de tres personas de otras candidaturas. Es decir, según sus cálculos, de los 36 puestos estratégicos, 23 no han sido de los suyos. La mitad de la estructura orgánica cedida al resto.

asegura que su lista definitiva cuenta con la integración de diez fieles a la exvicepresidenta, aunque fuentes del equipo de campaña de Santamaría los reducen a cinco.

Esas fuentes, solo consideran que ha incluido a Carlos Iturgaiz, secretario de cooperación; Mari Mar Blanco, secretaria de Igualdad; Sergio Ramos, responsable de imagen corporativa; Miguel Barrachina, secretario de revolución digital y Cuca Gamarra, vicesecretaria de Política Social. Gamarra es la dirigente de la candidatura que apoyó a la exvicepresidenta que ha logrado un cargo de más relevancia.

Javier Maroto, que fue vicesecretario de Política Social con Mariano Rajoy, será el siempre poderoso vicesecretario de Organización.