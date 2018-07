Casado da por "seguro" que Santamaría terminará integrada en su equipo

El equipo del nuevo presidente del PP, Pablo Casado, está convecido de que la única manera de que la integración que buscan en el partido sea efectiva es dejar que quien salió derrotada del cónclave, Soraya Sáenz de Santamaría, se cueza en su propia salsa una vez que se le ha ofrecido un puesto en la Ejecutiva, que de momento no ha aceptado, y ejercer la presión justa avisando, eso sí, que no se permitirán "bandos", "corrientes" o intentos de fomentar la división interna en un momento tan delicado. No obstante muchos de los colaboradores de Santamaría se van incorporando "poco a poco, por goteo" a la dirección popular, según ha subrayado este viernes con toda intención Javier Maroto, recién designado vicesecretario de Organización, mientras que el propio Casado confirmaba a los periodistas en la Cámara Baja que da por seguro que la exvicepresidenta terminará trabajando con él. "Seguro que sí", respondía cuando se le pregunta por el asunto.

"Sólo queda una silla vacía, que es la de Soraya Sáenz de Santamaría. El mensaje es que no deje esa silla vacía todos los días, porque le pertenece", ha apuntado por su lado Maroto, añadiendo que se van a ir conociendo más nombres de 'sorayos' que pasan a ocupar ahora cargos relevantes en el PP de Casado, mientras que otros necesitan su tiempo para adoptar la decisión. En los pasillos del Parlamento, Maroto ha querido poner como ejemplo al presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que se ha dado en las últimas horas por "integrado" en el equipo de Casado y que, a juicio del vicesecretario popular, es una persona "muy relevante" en Andalucía como lo es el propio presidente de los populares andaluces, Juan Manuel Moreno -uno de los principales apoyos de Santamaría hasta ahora- que este sábado se reunirá con el flamente presidente de su partido en Andalucía.

En esta misma línea, se ha avanzado que "dos personas relevantes" que pertenecían también al entorno de la exvicepresidenta van a pasar a formar parte de la dirección del grupo parlamentario popular de forma inmediata, seguramente coincidiendo con que en la tarde de este viernes Casado ha convocado a sus diputados, senadores y europarlamentarios para marcar los ejes de la oposición que quiere hacer.

Santamaría acabará integrándose

Según ha señalado Maroto, esas personas que avalaron a Santamaría en las primarias del PP han "entendido" que hoy la apuesta "se llama PP" y se están "integrando". "Algunos lo han hecho ya, otros lo están haciendo ahora y otros lo harán un poco más tarde, pero hacerlo lo van hacer todos", ha aseverado.

Por su parte, el presidente del PP, Pablo Casado, considera que la exvicepresidenta, a la que ha ofrecido ocupar una de las vocalías que queda vacante del Comité Ejecutivo, acabará integrándose. Preguntado a su llegada al Pleno del Congreso si considera que eso se producirá, ha respondido: "Seguro que sí".