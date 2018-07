Casado niega que Rajoy haya intentado frenar la comida de exministros frente a Santamaría

El candidato a la Presidencia del PP Pablo Casado ha negado este jueves que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy haya intentado impedir la comida que tiene prevista con varios exministros de sus gobiernos que le respaldan frente a su batalla con Soraya Sáenz de Santamaría. "Me consta que no ha sido así", ha señalado, tras precisar que el almuerzo "no es contra Soraya".

Sobre la comida, ha subrayado que está planificada "hace tiempo" porque algunos viven fuera de España; lo que demuestra "que algunas cosas no eran ciertas", como cuando se decía que "algunos representaban mejor el legado de Rajoy" que él. Casado ha reiterado que Rajoy está manteniendo una neutralidad "exquisita", al igual que José María Aznar, antes de destacar qeu "lamentablemente" no cuenta con el apoyo de ninguno de los dos en este proceso.

En una entrevista en la 'Cadena Ser', ha asegurado que si gana integrará a Santamaría "sin ningún problema". También ha opinado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero "se ha decantado" por ella como respaldo a su posición en Catalunya. "No me gustaría que lo dijera de mí", ha precisado, antes de volver a recordar qeu el propio Gobierno "recitificó" su llamada 'operación diálogo' cuando aplicó el artículo 155 de la Constitución.

Sobre la polémica acerca de su máster, ha insistido en que es un tema "irrelevante y capcioso" que responde a una "muy mala intención por parte de algunos". Preguntado sobre su dimitiría si es imputado, ha sacado balones fueras al señalar que es "algo que no va a ocurrir en mi caso".

Santamaría, al centro

Mientras tanto, su rival ha argumentado que las elecciones se ganan "ocupando el centro del tablero", ocupando todo el centro derecha y no dirigiendo el partido a "una esquina". En una entrevista en 'Onda Cero' ha señalado también que para ella sería más fácil "integrar" porque no se ha metido "con nadie" en esta campaña, cuando su rival sí lo ha hecho.

En su opinión los tres millones de votantes perdidos por el PP se fueron, sobre todo, por culpa de la corrupción, ante los que el PP, ha dicho, "reaccionó y dio la cara de la mejor manera posible". "Tanto María Dolores de Cospedal como Pablo Casado salieron a lidiar ese asunto" del mismo modo que a ella desde el Gobierno le tocó lidiar con otras cuestiones como la crisis económica, el ébola o Catalunya. Por eso, ha subrayado, no va a criticar a sus compañeros, ya que los responsables de la corrupción no son ellos sino los corruptos.

Sobre los apoyos gallegos, ha asegurado que le "salen bien las cifras" en esa región, ha recordado que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no se ha posicionado públicamente en favor de nadie. Asimismo, ha ironizado sobre el hecho de que Zapatero la prefiera, al señalar que "no es rencoroso" teniendo en cuenta la "oposición brutal" que ella le hizo.

Mensaje del PP a Aznar

El presidente de la comisión organizadora (COC) del XIX Congreso nacional extraordinario del PP, Luis de Grandes, ha recordado, tras la queja de José María Aznar por no se invitado al cónclave, que el expresidente renunció en 2016 a ser presidente de honor de la formación y ha tratado con un "desdén expreso" al PP. De esta forma ha respondido a Aznar, quien aseguró desde Málaga este miércoles que ni es compromisario ni ha tenido "el honor" de ser "invitado" al congreso que elegirá al sucesor de Rajoy. "Yo sólo he sido presidente del PP 14 años, del Gobierno ocho años y diputado 20 años, pero probablemente eso no da derecho a ninguna invitación", ironizó el actual presidente de FAES.

En una entrevista en 'Antena 3', ha recordado que el propio Aznar decidió dejar de ser presidente de honor del PP, siguiendo "el mismo camino" que había tomado "la nueva FAES" unos meses antes, sin que hubiera "ninguna persona" de la formación "con cargo orgánico alguno" en la fundación.

De Grandes ha seguido la línea del PP y ha citado una cuestión "trascendente" y ha leído unas declaraciones de Aznar asegurando que no se sentía "militante de nada" ni se siente "representado por nadie". En este sentido, el eurodiputado del PP considera que ese tipo de declaraciones evidencian que está "excesivamente distante". A su entender, la militancia siente "cierta tristeza" porque "se siente trastada con un cierto desdén por quién ha sido una figura histórica de nuestro partido".

Cierre de campaña

Los dos candidatos a presidir el PP han elegido Madrid para cerrar campaña electoral interna con la que han estado recorriendo España para pedir el voto de los afiliados y compromisarios que acudirán al congreso del PP. En concreto, Sáenz de Santamaría estará este jueves por la tarde en Puente de Vallecas (Madrid).

Por su parte, Casado mantendrá un encuentro con compromisarios del PP en el Paseo de Recoletos de Madrid. Previamente asistirá a la comida de los exministros, a la que está previsto que acudan Rafael Catalá, Isabel García-Tejerina, María Dolores de Cospedal, Juan Ignacio Zoido, José Manuel García-Margallo, Miguel Arias Cañete y José Manuel Soria, entre otros, según fuentes conocedoras de este encuentro.

Las cifras

Un total de 3.083 delegados del PP acudirán este viernes al hotel Auditorium de Madrid para participar en este XIX congreso nacional extraordinario que elegirá al sucesor de Mariano Rajoy al frente del Partido Popular. De esa cifra, unos quinientos son miembros natos al ser diputados, senadores o cargos orgánicos del partido.

Santamaría logró el pasado 5 de febrero, en la primera vuelta de las primarias en la que votaron los afiliados, un apoyo del 36,95% (21.512 votos), frente al 34,27% que obtuvo Casado (19.954), una diferencia de 1.558 apoyos. Ambos se medirán en segunda vuelta el sábado 21 de julio, en la que ya votarán los compromisarios