Los celiacos denuncian que Defensa les excluye del acceso a las Fuerzas Armadas

La Federación de Asociaciones de Celiacos de España (FACE) ha denunciado este viernes que el Ministerio de Defensa excluye a estas personas del acceso a las Fuerzas Armadas con el criterio de que "no poseen las aptitudes psicofísicas necesarias".

En un comunicado, la FACE explica que mantuvieron un encuentro el pasado mes de noviembre con representantes del Ministerio de Defensa para reivindicar la inclusión de las personas celíacas en las Fuerzas Armadas, y que acaban de recibir la respuesta del Ministerio concluyendo que "no se debe autorizar su acceso".

Según la resolución recibida por parte de FACE, para poder acceder a las Fuerzas Armadas debe superarse un reconocimiento médico que excluye a los celíacos, ya que según su criterio "no poseen las aptitudes psicofísicas necesarias".

Se hace referencia a la Orden PRE/2622/2007 en la que se contempla la enfermedad celiaca y que establece como causa de exclusión "la afección del estómago, intestino y peritoneo con trastornos orgánicos o funcionales".

Sin embargo, la Federación puntualiza que la enfermedad celiaca "no imposibilita en manera alguna la realización de ejercicio físico o actividad deportiva siempre y cuando no se trasgreda la dieta".

Seguridad alimentaria

Añade a este respecto que la decisión de Defensa se basa en la máxima de que "la no observancia de una dieta exenta de gluten acarrea graves problemas de salud a corto y largo plazo".

"El Ministerio nos ha comunicado que actualmente carece de medios para garantizar la seguridad alimentaria de las personas celíacas cuando se encuentran en una misión fuera de nuestro país", apunta la FACE que, no obstante, recuerda que ya existen medios para adaptar estos menús con un protocolo correcto de seguridad alimentaria.

En este sentido, afirma que actualmente se incluyen menús para el personal militar musulmán aunque, según el Ministerio, "no es comparable ya que se trata de un menú en base a un credo religioso y no sufrirían a la larga ningún problema de salud en el caso de no seguir la dieta".

Actualmente si un soldado recibe un diagnóstico de celiaquía, pasa a considerarse personal apto con limitaciones, imposibilitando su participación en misiones.

"Desde FACE lamentamos profundamente la decisión adoptada por el Ministerio de Defensa ya que denigra y discrimina terriblemente al colectivo celíaco", agrega la nota.