Cifuentes denuncia una "operación" para hundirla pero no aporta pruebas contundentes sobre el máster

Cristina Cifuentes ha denunciado que la información sobre el máster forma parte de una "operación" contra ella, para acabar con su carrera política y dañar su trayectoria personal. La presidenta de Madrid ha comentado la "complicada" situación que atraviesa en un discurso en el comité ejecutivo del PP de Madrid ante el que no ha aportado ninguna prueba contundente que cierre esta polémica, como serían la prueba del registro de entrada en la universidad del trabajo de fin de máster o el trabajo en sí mismo. La dirigente conservadora ha anunciado que, personalmente y no como presidenta del PP madrileño, va a presentar una querella criminal contra la periodista de eldiario.es que dio la información y también contra su director, Ignacio Escolar, por haber publicado "falsedades".

Cifuentes ha asegurado que ha sido "injuriada" y "calumniada" y ha informado de que pedirá pruebas periciales de las agendas personales de aquel año para demostrar que no miente y que únicamente fue perjudicada por un error en la transcripción de las actas. Fuentes de su equipo han comentado que, de hecho, hay otras personas de ese curso que también sufrieron esos fallos y también han comunicado que Cifuentes llegó a "acuerdos" con los profesores para no asistir a las clases, motivo por el cual los alumnos que sí acudieron a la universidad no pudieron verla.

EL "ALTO PRECIO" DE LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN

"Conmigo no van a poder, como no van a poder con todos nosotros, que se enteren", ha afirmado la presidenta ante el comité ejecutivo, donde se ha quejado además que quienes más combaten la corrupción y las malas artes más se ven "señalados, perseguidos y calumniados". En este contexto, Cifuentes ha afirmado que sus "adversarios políticos" son los que están perpetrando "ataques feroces" contra ella y contra el PP de Madrid por la lucha de su Gobierno "contra la corrupción". "Levantar alfombras, abrir ventanas y regenerar la vida política y las instituciones, afecte a quien afecte y caiga quien caiga, tiene un alto precio", ha denunciado.