Cifuentes lleva a los tribunales el Campus de la Justicia de Aguirre

Como ha adelantado 'El Mundo', este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad de Madrid sobre uno de los proyectos estrella diseñado por el entonces Ejecutivo de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y donde se recoge que se han detectado incumplimientos de forma "sistemática" de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.

Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y portavoz, Ángel Garrido, anunciaba que el Gobierno regional había elevado a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces señaló que en el informe había "cifras y datos" que a todos generan "dudas en la forma de gestión".

Fuentes cercanas a Aguirre citadas por la 'Sexta' señalan que la expresidenta considera que Cifuentes ha hecho este movimiento precisamente ahora para desviar la atención y que no sólo se hable de su polémico máster. De hecho, la actual líder del PP madrileño ha puesto un tuit en el que presume de tener "tolerancia 0" con la corrupción.

También la oposición ha criticado que el Gobierno regional no haya hecho nada "hasta hoy", cuando desde hace años se presumían posibles irregularidades en un Campus que no se ha terminado. "Ya lo sabíamos, por qué no se ha hecho nada hasta hoy", ha preguntado la socialista Mercedes Gallizo. Mientras que desde Podemos se ha acusado a Cifuentes de "encubrir" la situación.