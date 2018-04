Ciudadanos exige la dimisión de Cristina Cifuentes por la polémica de su máster

El líder de Ciudadanos en la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha exigido la dimisión inmediata de la presidenta regional, Cristina Cifuentes, después de no haber conseguido llegar a un acuerdo sobre la comisión de investigación que los naranjas exigían para mantener su apoyo imprescindible al Gobierno de la Comunidad. Se da la circunstancia de que Cs había advertido a la dirección del PP que solo mantendría a Cifuentes en su despacho de la Puerta del Sol si se aceptaba antes de las 12 de la mañana de este lunes una comisión de investigación en los estrictos términos que planteaba el partido de Albert Rivera.

Según han confirmado fuentes populares, se le ha enviado un documento a Aguado cuando ya había pasado el plazo en el que se planteaba un modelo alternativo de investigación parlamentaria.

Ciudadanos no ha cedido y ha concretado los términos de la advertencia que venía haciendo en los últimos días: exigen ahora al equipo de Mariano Rajoy que busquen de manera inmediata un sustituto o sustituto dentro de sus filas para Cifuentes, siguiendo el modelo de la Región de Murcia, si pretenden mantener el pacto de gobierno en Madrid entre ambas formaciones.

Desde la sede de la calle Génova se va a dar una respuesta oficial a lo largo de este lunes, con una intervención pública del número tres del partido Fernando Martínez-Maillo, que va a atender a los medios de comunicación.

Este mismo lunes, el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Juan Carlos Girauta, ha tachado de "mentirosa" a Cifuentes, porque ya es "obvio" que no hizo el máster de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), y ha concluido que "políticamente está acabada". "En este momento es ya obvio que Cifuentes no hizo ese máster, es ya obvio que tiene una trama dentro de la universidad donde de algún modo se consigue falsificar actas, que firme quien no ha firmado, coaccionar a otros para que no firmen lo que no querían firmar, y que ese trabajo de fin de máster no aparece por ningún sitio", ha declarado en una conversación con el diputado de ERC en el Congreso Gabriel Rufián en el espacio radiofónico online 'Más que Twitter'.

Girauta considera que lo que parece que ha ocurrido con el máster supuestamente falsificado de Cifuentes "es intolerable y una inmoralidad", porque "atenta contra los mínimos de civilidad y ofende a todo el mundo", especialmente a quienes han obtenido legítimamente un título de posgrado, que ven cómo su título "se desvaloriza" como consecuencia de esta polémica. "Por lo tanto, Cifuentes, para mí, políticamente está acabada", ha manifestado. Además, cuando se le ha pedido que defina con una palabra a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la ha llamado "mentirosa".