El coche de una de las personas que retiró cruces amarillas de la playa aparece con pintadas

La tensión en Canet de Mar continúa. El coche de una de las personas que retiró cruces amarilla de la playa ha aparecido esta madrugado con pintadas de lazos amarillos, según denuncia el colectivo Segadors del Maresme.

El colectivo, que hasta la fecha se había dedicado a retirar simbología independentista de diferentes poblaciones del Maresme, denuncia sentirse acosado por “grupos radicales secesionistas” que cuentan con el “beneplácito de muchos ayuntamientos e instituciones que aplican normas municipales con absoluta arbitrariedad, siempre en beneficio de unos, sin pensar en la convivencia de todos”.

"Esto es el coche de un compañero. Luego nos dicen que porqué nos tapamos", han tuiteado en la cuenta del colectivo, como respuesta a los que criticaban el uso de bragas, capuchas y pasamontañas para retirar las cruces y banderas de la arena.

Esto es el coche de un compañero de @segadorsmaresme! Luego nos dicen que porque nos tapamos!! POR ESTO SEÑORES!!! No creo que sea muy difícil de entender. Pero no nos pararan! @segadorsmaresme no estáis solos, si atacan a uno atacan a todos! pic.twitter.com/HpgNmUWSTL