Colau: "Yo no me compraría una casa de 600.000 euros"

Ada Colau ha asegurado este jueves que nunca se compraría una casa de 600.000 euros. La alcaldesa ha dado una conferencia en el Fòrum Europa Tribuna Catalunya y a preguntas de los asistentes sobre la inversión inmobiliaria del líder de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz del partido, Irene Montero, ha dejado claro que ella no habría seguido ese mismo camino.

La alcaldesa ha explicado que ella vive de alquiler "en el mismo piso en el que ya estaba" antes de entrar en el ayuntamiento y ha dicho que ella no tiene entre sus planes un desembolse de esa envergadura. Ha añadido que existen "muchos casos de corrupción como para dedicar tanto tiempo a este asunto" y ha lamentado que "se haya sobredimensionado el tema". Sobre la votación a la que se someten Iglesias y Montero desde el martes y hasta el domingo entre las bases de Podemos, Colau ha defendido la continuación de ambos en su cargo: "Tu puedes estar de acuerdo o no con su decisión, como también se me podría criticar a mi por estar de alquiler, pero nada más".