El Congreso acogerá este miércoles a las víctimas del terrorismo

El Congreso acogerá este miércoles su homenaje anual a las víctimas del terrorismo, un acto en el que por tercer año consecutivo, tomará la palabra -en nombre de todo el colectivo- la presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, Mari Mar Blanco, y que tendrá lugar, por primera vez, con ETA ya disuelta.

Este acto, al que se sumará el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se celebra en la Cámara Baja desde 2010, cuando el entonces presidente de la Cámara, el socialista José Bono, creó el Día de Homenaje a las Víctimas del Terrorismo que, a iniciativa de las asociaciones, se fijó para el 27 de junio.

Históricamente, este día se conmemoraba el primer asesinato de ETA, en 1960. La víctima fue Begoña Urroz Ibarrola, de 22 meses, que murió calcinada en un coche como consecuencia de un artefacto explosivo que la banda terrorista habría colocado en la estación de autobuses de San Sebastián. No obstante, investigaciones recientes señalan que el autor de este asesinato fue el DRIL (Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación), un grupo hispanoluso antifranquista y antisalazarista. De esta forma, el primer crimen de ETA sería el del guardia civil José Antonio Pardines, asesinado el 7 de junio de 1968.

La reunión se produce con el acercamiento de los presos de la banda terrorista sobre la mesa del ejecutivo. La presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo y diputada del PP, Mari Mar Blanco, ha subrayado este miércoles que aún faltan requisitos para proceder a trasladar a presos de ETA a cárceles vascas y ha recordado que Grande-Marlaska, se comprometió a informarles si se producían esos movimientos.

Sánchez estudia revisar la política penitenciaria

En esta edición, el acto comenzará a la seis de la tarde en la Sala Constitucional, donde tanto la presidenta del Congreso, Ana Pastor, como la de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Mari Mar Blanco, pronunciarán sendos discursos. Al término, los asistentes, entre los que habrá representantes de distintas asociaciones de víctimas, guardarán un minuto de silencio.

Tras la anunciada disolución de la banda terrorista, Blanco ha venido defendiendo la "firmeza" del Gobierno de Mariano Rajoy ante las voces que, como las del PNV, exigían un acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas y navarras.

El homenaje de este jueves tendrá lugar, sin embargo, en pleno debate sobre la disposición expresada por el nuevo presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a estudiar la posibilidad de revisar la política penitenciaria en torno a los presos de ETA, tras la desaparición de la organización criminal.

Covite no participará

Los primeros homenajes a las víctimas estuvieron acompañados de polémica porque, al celebrarse en el Pleno del Congreso, las asociaciones no podían tomar la palabra y algunas decidieron no acudir a modo de protesta.

Este año, el Colectivo de víctimas del terrorismo (Covite) no acudirá este miércoles al homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso "por la presencia de los herederos políticos de ETA", en referencia a Bildu, que "no condenan ni repudian a ETA", y ha denunciado "la indiferencia del resto de fuerzas políticas" ante ello.