Cristina Cifuentes renuncia a la presidencia del PP de Madrid

Cristina Cifuentes ha renunciado de forma "irrevocable" finalmente a la presidencia del PP de Madrid. Tras dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, el mismo día de la filtración del vídeo del hurto en un supermercado y después del escándalo del máster, ha dejado también su cargo en el partido, tal y como ha comunicado en una carta dirigida a la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal.

En la misiva apunta que su decisión ha sido "muy dolorosa" y recuerda que es su "segunda renuncia en menos de dos días". "Lamentablemente, me he visto obligada a tomar estas dificilísimas decisiones para no perjudicar ni a los madrileños, poniendo en riesgo la presidencia de la comunidad, ni a nuestro querido partido, que necesita estabilidad para continuar un proyecto político de centro que tan positivos resultados está obteniendo en nuestra región", sostiene en la carta dirigida a Cospedal.

Cifuentes señala que ha sido "siempre leal" al presidente del PP, Mariano Rajoy, "cuyo respaldo, aliento y cariño" asegura que "nunca" le han "faltado" y que agradece "expresamente".