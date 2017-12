Cs duda de que candidatos "en prisión o huidos" puedan ejercer sus funciones

Ciutadans, la formación ganadora del 21-D, esperará a ver qué hacen los independentistas antes de decidir sus próximos pasos en Cataluña, porque dudan que los candidatos "en prisión o huidos" en Bruselas puedan ejercer sus funciones y advierten que su mayoría no es "holgada". El número dos de la lista de Cs por Barcelona y responsable del área de administraciones públicas de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha hecho esta reflexión en declaraciones a los medios dos días después de las elecciones autonómicas en las que su formación fue la más votada, pero los independentistas de Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la CUP vuelven a tener mayoría absoluta.

"Nosotros, de momento, vamos a esperar a ver qué es lo que hacen los partidos independentistas, muchos de los elegidos en las listas están huidos o están privados de libertad, por lo tanto, hay que ver cuál es la solución que van a dar estas fuerzas políticas". Para Cs, es "evidente que un presidente fugado de la justicia no puede tomar posesión de su cargo, ni ejercer el cargo de presidente de la Generalitat".

"Vamos a dejarnos de mundos paralelos o continuar con el 'matrix' de que aquí todo es normal. El señor Puigdemont no puede hacer de presidente mientras este fugado de la justicia, habrá que ver cómo quedan las mayorías en el Parlament, porque no la tienen precisamente holgada", ha advertido.

CANDIDATOS INVESTIGADOS

Hasta un total de 18 candidatos del 21-D, son investigados por la justicia con relación al proceso independentista, de los que tres están en prisión y cinco están huidos en Bruselas, mientras que nueve están en libertad condicional y uno sin medidas cautelares. Carrizosa ha comenzado por agradecer al 1,1 millón de catalanes que han votado a la formación naranja y espera que los independentistas "acusen recibo" de que los catalanes "han apoyado un cambio en la política catalana".

Desea que Carles Puigdemont regrese a España "para dar la cara ante la justicia" y le ha recordado que JxCat no fue la fuerza más votada y obtuvo 160.000 votos menos que Cs, "no se puede estar de espaldas a una mayoría de catalanes permanentemente", ha reflexionado. "El proyecto independentista ha demostrado que ha retrocedido y no está cohesionado, las conversaciones de JxCat y ERC y, en su caso, con la CUP está por ver el resultado que tengan".

En cuanto a la formación anticapitalista y antisistema, ha subrayado su retroceso (han perdido seis diputados) y Carrizosa no cree que sea "sano" estar en manos "de los que han provocado la pérdida de empresas y la fractura social".