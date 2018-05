La CUP se sitúa en la oposición "por lealtad al 1-O"

La CUP se ha situado en la "oposición" acogiéndose al argumentario de sus cuatro abstenciones. Aunque facilitan que Quim Torra abandone el hemiciclo como nuevo 'president' de la Generalitat, niegan que sea un cheque en blanco y mucho menos, proclamarse como aliados.

El líder de los anticapitalistas Carles Riera ha justificado su resolución asegurando que "solo obedece a una excepcionalidad antirepresiva y democrática", una tendida de mando que el candidato no debe confundir con un apoyo incondicional hasta que no se mueva en términos de "desobediencia y confrontación" con el Estado.

De hecho, Riera se ha esforzado en marcar distancias con JxCat y ERC: "Nosotros somos y seremos fieles al mandato del 1-0", ha proclamado, "y sabemos de que lado estamos, del de la construcción de la república nacida el 1-O y fundada el 27-O", ha espetado, parafraseando a Leonard Cohen.

Así, ha llamado a "combatir con firmeza el retorno a la autonomía", tanto dentro como fuera de las instituciones. Y ha reprochado a Torra que no desarrolle políticas sociales, por lo que sobreentiende que serán de acento neoliberal.

"INDEPENDENTISMO INCLUSIVO"

Ante los reproches que les asimilan al discurso del candidato, tachado por sus controvertidos artículos y tuits, Riera ha sido tajante: "Hay que construir un independentismo inclusivo y no identitatrio que ponga en el centro la mejora de las condiciones materiales de las personas". Y ha hurgado: "Somos contrarios a los que pretenden monopolizar la libertad Catalunya para defender sus intereses de clase. Estos reaccionarios que se autollaman nacionalistas temen que Catalunya no reste sometida a sus intereses pero no somos un pueblo sumiso", ha avisado.

El 'cupaire' ha vuelto a repasar sus apuntes para allanar el camino hasta la república: la creación de una Asamblea de Cargos Electos, la aplicación de las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional (TC), devolver la titularidad pública a todos los recursos sanitarios y educativos, o forjar una nueva banca pública catalana. "Ustedes no nos han dado certezas concretas y trazables sobre ninguna de estas cuestiones", ha cuestionado a las dos principales fuerzas independentistas.

Los anticapitalistas no se han olvidado de los 'comuns', que se han convertido hoy en su diana: "Cuando legislemos en favor de las clases sociales y el Tribunal Constitucional (TC) lo impugne, ¿de qué lado estarán? ¿Desobedecerán al TC o seguirán sosteniendo el régimen del 78?", les ha preguntado.