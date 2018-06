Defensa, Trabajo, Educación, Industria y Agricultura

Luis Planas // Agricultura, Pesca y Alimentación

Un tecnócrata bregado en la UE

Nacido en Valencia, en 1952, es el elegido para lidiar con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y sus consecuencias en el campo español. Experiencia no le falta a este eurodiputado que también ha gestionado la consejería del ramo en Andalucía. Se dio a conocer cuando se atrevió a disputar a Susana Díaz las primarias para liderar el PSOE andaluz en el 2013 y sustituir a Griñán. Se convirtió en el primer cadáver político de la apisonadora orgánica que la presidenta empleó en su intento por escalar la cima socialista. Licenciado en Derecho e inspector de Trabajo, se ha bregado como nadie en responsabilidades institucionales en Europa.

Reyes Maroto // Industria, Comercio y Turismo

De la Asamblea al Gobierno

Nacida en 1973 en Medina del Campo (Valladolid), es licenciada en Económicas, con un postgrado y un máster. Profesora universitaria y experta en presupuestos. Es la portavoz del PSOE en la Comisión de Economía, Presupuestos, Empleo y Hacienda de la Asamblea de Madrid, donde dejará su acta para tomar posesión de su nuevo cargo. No se afilió al PSOE hasta el pasado octubre, unos días antes de ser nombrada secretaria de Desarrollo Sostenible del PSOE. Quien la conoce la describe como cercana y sencilla. Maroto es profesora asociada en la Universidad Carlos III de Madrid desde 1999, donde desarrolla su actividad docente en Economía.

Isabel Celaá // Educación y Formación Profesional // Portavoz

Una experta en enseñanza

Con enorme experiencia en la gestión de políticas de enseñanza, fue consejera vasca de Educación, Universidades e Investigación (2009-2012), con Patxi López de lendakari. La bandera de esa legislatura fue la introducción del trilingüismo en las aulas. Apuesta por «un sistema público de enseñanza de calidad». Esta bilbaína nacida en 1949, licenciada en Filología Inglesa, Filosofía y Derecho, y catedrática de Lengua y Literatura Inglesa, tiene dotes para la oratoria y sus rivales reconocen su capacidad y cercanía. Celaá fue elegida presidenta de la Comisión de Ética y Garantías del PSOE en el congreso federal que en julio del 2014 ratificó a Sánchez.

Magdalena Valerio // Trabajo, Migraciones y Seguridad Social

Extremeña, luchadora por las pensiones

Nacida en Torremocha (Cáceres) en 1959, hija de Guardia Civil que fue destinado a Guadalaja, forma parte de la ejecutiva federal del PSOE como secretaria de Seguridad Social y Pacto de Toledo. Es licenciada en Derecho y funcionaria del Cuerpo de Gestión de la Seguridad Social, aunque la mayor parte de su carrera profesional ha sido política. Formó parte del equipo de expertos que eligió Sánchez para elaborar su programa electoral del 2016 y del denominado «Gobierno del cambio». Ha expresado la necesidad de derogar la reforma laboral del PP para potenciar la negociación colectiva. Y ha defendido la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos para financiar las pensiones.

Margarita Robles // Defensa

Firme en sus convicciones

Esta jueza (León, 1956) está acostumbrada a abrir camino y asumir responsabilidades, en las que siempre ha destacado por mantenerse firme en sus convicciones. No solo fue una de las primeras mujeres en incorporarse al Tribunal Supremo, sino también en presidir una audiencia provincial, la de Barcelona. Con Juan Alberto Belloch fue la secretaria de Estado de Interior, donde vivió el caso Lasa y Zabala y la huida del exdirector general de la Guardia Civil Luis Roldán. Tras convertirse en una de las caras del no es no a la investidura de Mariano Rajoy, con la vuelta a la secretaría general de Pedro Sánchez, asumió la portavocía en el Congreso.