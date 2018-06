La despedida de Iglesias a Rajoy: "Se ganó mi respeto"

De entre todas las reacciones a la dimisión de Mariano Rajoy como presidente del Partido Popular, ha llamado la atención la despedida del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

En un mensaje en Twitter, Iglesias ha querido mandarle palabras de reconocimiento: "Se retira un político elegante e inteligente que sabía escuchar. Fue un honor ser su rival y combatirle políticamente. Se ganó mi respeto".

Eso sí, el líder de Podemos ha comenzado su mensaje señalando que "Rajoy no se ha ido, le ha echado la gente que no perdió la esperanza y que no dejó de pedir una moción contra la corrupción".