Domènech carga contra el «autoboicot»

«No nos merecemos esto», clamó Xavier Domènech durante el pleno. El líder de Catalunya en Comú Podem azotó durante su intervención al PSC, el PP y Cs, pero guardó sus mayores críticas para JxCat y ERC por estar haciendo un «autoboicot» a Cataluña y les exigió que «dejen de vivir en el simbolismo y las mentiras».

Los comuns no entienden que la recuperación del autogobierno no haya sido fijada como la prioridad el día después de las elecciones. Que, después de tantas críticas de las formaciones independentistas a la aplicación del 155, no se le haya querido poner fin los antes posible. «En la recuperación del autogobierno falta estrategia y sobra táctica reactiva», dijo Domènech, en un tono duro con el que reclamó «menos épicas y más victorias de todos». Por si alguien tenía dudas, les dejó claro a los independentistas que no pueden contar con ellos para ningún «martirologio».