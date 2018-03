Domènech pide un "frente democrático" ante la represión judicial

Joan Josep Nuet, uno de los 25 procesados por el 1-O, y el resto de los diputados de los 'comuns' se han levantado para aplaudir la intervención de Roger Torrent en la que el presidente del Parlament ha sentenciado que no descansará hasta que los políticos presos y los que han tenido que marcharse de Catalunya puedan estar "en casa con nosotros". La decisión del juez Pablo Llarena ha vuelto a unir a 'comuns' e independentistas.

Xavier Domènech, muy duro con ERC y JxCat en el pleno del jueves, ha cargado esta vez la tintas contra la represión judicial del 1-O frente al que ha pedido crear un "frente democrático" amplio, transversal como mínimo desde "la CUP hasta el PSC". El líder de Catalunya en Comú Podem ha acusado al juez Llarena de "juzgar voluntades, ideas, no hechos". "Aquí no hay justicia, solo el objetivo de apartar dirigentes políticos y sociales. Es una lógica de vencedores y vencidos". Tras recordar a todos los "injustamente encarcelados" y al resto de encausados por el 1-O, ha clamado que, pese a estar viviendo "las horas más oscuras de nuestra historia", "Catalunya no puede ser derrotada".