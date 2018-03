Elena Valenciano da por cerrado su intento de liderar a los socialdemócratas en la Eurocámara

"No hay caso", dice la eurodiputada socialista Elena Valenciano en una entrevista con EFE al dar por cerrada su truncada aspiración a liderar a los socialdemócratas europeos en la Eurocámara, tras no darle la "dirección" del PSOE su aval; una decisión que ella acepta "deportivamente". "Yo hice depender esa decisión (de dar la batalla por la presidencia del Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, S&D) de la decisión de mi partido, y mi partido decidió que no, así que no hay caso", resumió.

Pero, pese a acatarla "sin ninguna duda", como "mujer de partido", Valenciano la considera "una ocasión perdida" para los socialistas españoles de situar a uno de los suyos al frente de los socialdemócratas europeos, de los que ella es ahora vicepresidenta. Y la considera "perdida", especifica, en la medida en que cree que si ella, que fue cabeza de lista de los socialistas españoles para esta legislatura en el PE, "hubiese sido otra persona" la actual "dirección" del PSOE "habría apostado por ella".

Lo que sí tiene claro Valenciano es que, aunque no sea ella, "es hora de que el grupo socialista europeo tenga una mujer al frente", y anticipa que aún puede salir alguna para sustituir al italiano Giovanni Pittella y echar un pulso al alemán Udo Bullman. "Creo que alguna mujer dará la batalla, no puedo contar más porque formalmente no se ha abierto el procedimiento pero estoy casi segura de que alguna mujer dará la batalla y muchas, muchas estaremos detrás de ella", avanza Valenciano (Madrid, 1960).

Considera una "anomalía" que haga "más de 20 años" que ese grupo no esté presidido por una mujer, al igual que de los ocho grupos políticos que hay en la Eurocámara solo uno este presidido por una mujer y que en otro esa tarea la compartan un hombre y una mujer. "Hay una anomalía clarísima en las instituciones europeas", donde los presidentes del Parlamento, la Comisión y el Consejo son hombres, incidió Valenciano, cuyo perfil se dibuja por su labor en favor de los derechos humanos y por su feminismo.