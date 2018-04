ERC discrepa de la idea de Puigdemont de que no hay prisa para formar Govern

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha rechazado este lunes de plano la idea lanzada la víspera por Carles Puigdemont de que no hay prisa para formar Govern. Al contrario, Vilalta ha urgido a JxCat ha realizar una propuesta de candidato que comporte "una investidura efectiva", al tiempo que ha rechazado agotar el plazo máximo del 22 de mayo por los efectos "negativos" que comporta mantener el artículo 155.

En la rueda de prensa posterior a la permanente de ERC, su portavoz ha coincidido con Puigdemont en que "hay que evitar nuevas elecciones". Hay que evitarlas, ha advertido, porque mantener la situación actual de bloqueo e ir a unas elecciones implica que las instituciones sigan intervenidas en aplicación del artículo 155, y también "incumplir" el mandato obtenido en los comicios del 21-D, fruto de los cuales el independentismo revalidó su mayoría absoluta en el Parlament si se suma ERC, JxCat y la CUP.

Vilalta, en cambio, ha discrepado de la idea de que no hay prisa para formar Govern. "No podemos esperar, necesitamos un Govern de forma inmediata y no hace falta agotar los plazos", que finalizan el 22 de mayo.

La portavoz republicana no ha querido aclarar dónde cree ERC que está ahora mismo el problema que impide la investidura efectiva, y se ha limitado a insistir en que resulta "innecesario" seguir esperando y que "si la investidura puede ser mañana mismo", por los republicanos "no quedará".

LA REFORMA DE LA LEY DE PRESIDENCIA

ERC admite que esperar a que concluya la tramitación de la reforma de la ley de presidencia no es la mejor forma de conseguir una investidura rápida, pero Vilalta ha apuntado que dicha tramitación "no es incompatible" con la convocatoria inmediata de un pleno para elegir al nuevo presidente.

Sobre la reunión de las tres formaciones independentistas que están en el Parlament, y que ha pedido la CUP, Vilalta ha señalado que a ella no le consta ninguna reunión inminente "pero los teléfonos móviles están abiertos para concretarla" y, ha subrayado que ERC está dispuesta a llevar a cabo "los contactos que hagan falta".