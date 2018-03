ERC: "El Estado ha firmado su propia sentencia"

Sergi Sabrià, visiblemente afectado, se ha reclinado en el atril para entonar un discurso firme contra el Estado, después del encarcelamiento de Jordi Turull y otros dirigentes independentistas. "El día de ayer durará años, la dignidad mostrada les acompañará por siempre más y nuestro agradecimiento por ellos será eterno", ha proclamado, enfatizando letra por letra. "Y la vergüenza perseguirá a aquellos que se creen que están ganando", ha driblado, dirigiéndose ahora implícitamente a los grupos que no condenan su entrada en prisión.

El republicano ha hurgado en que la democracia "está suspendida" y ha avisado a los aposentados en el hemiciclo que "no hay espacio para la equidistancia ante un Estado completamente fuera de control". "Os torturará durante años una pregunta: ¿Qué hacíais vosotros ante esta monstruosidad?", les ha preguntado.

Sabrià ha proclamado el fin del "régimen del 78" y ha apuntado que con las últimas maniobras judiciales no se destrozan sus ideales. "El Estado firmó su propia sentencia y se infringió un golpe del que no se podrá recuperar", ha enfatizado, y ha añadido que a este "tanto le da a quién se lleve por delante, sea independentista o no lo sea", por lo que ha llamado a todos los demócratas a alzar la voz. Y de la misma forma, se ha referido explícitamente a los diputados naranjas: "Sepan que cuando no sean útiles irán a por vosotros y se les helará la sonrisa", les ha lanzado.

Pero pese al inevitable debilitamiento con el que ha quedado ERC, Sabrià ha aireado que "el dolor inmenso no les hace agachar la cabeza" y ha advertido que "no van a renunciar a sus anhelos". "Catalunya ha dicho basta", ha zanjado, y ha argumentado que "el Estado español ya no podrá ser nunca más el de los catalanes" y que "no hay futuro dentro del reino de España", ha remachado, para llamar a levantar cabeza a los grupos independentistas.