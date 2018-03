ERC, sobre la investidura: "Mañana será un día clave y pasarán cosas"

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado este lunes que "mañana [martes] será un día clave y pasarán cosas" que permitirán desbloquear la investidura del presidente de la Generalitat y disponer de un Govern efectivo lo antes posible. Tras la reunión de la permanente del partido, el dirigente republicano se ha mostrado convencido de que este martes podría conocerse la forma de desencallar el proceso, coincidiendo con la vista en el Tribunal Supremo para dictaminar sobre el recurso de Jordi Sànchez.

Sobre las negociaciones con la CUP, Sabrià se ha limitado a decir que prosiguen los contactos y que a Esquerra "le parece bien" que Junts per Catalunya explore "nuevas vías" para lograr el acuerdo, como el compromiso para que el nuevo 'president' se someta a una cuestión de confianza a mitad de la legislatura. Idea que los anticapitalistas no ven con buenos ojos.

"Acuerdo cerrado"

Aunque ERC se muestra reacia a modificar la propuesta de acuerdo negociada con JxCat, Sabrià no descarta del todo negociar nuevas propuestas. No obstante, el portavoz de los republicanos advierte: "Tenemos un acuerdo cerrado y que está a punto para poder recuperar las instituciones catalanas". "Aún se hacen gestos y hay que continuar trabajando", ha apostillado sin más concreción.

Según Sabrià, a ERC le gustaría que el pleno de investidura se pueda celebrar antes de Semana Santa, es decir, esta misma semana. Y acerca de la posibilidad de que Carles Puigdemont y Toni Comín, en Bruselas huidos de la justicia, renuncien a sus actas de diputado para permitir matemáticamente la investidura de un candidato de JxCat sin el apoyo de la CUP, el dirigente republicano ha remachado: "Se estudian todas las posibilidades, pero ahora mismo nuestra prioridad es un acuerdo a tres".

El PDECat, más cauto

Al contrario que Esquerra, el PDECat no ha querido valorar escenarios alternativos y se ha reafirmado en Sànchez como candidato a la presidencia de la Generalitat. Tras la reunión de la ejecutiva del partido, la dirigente Maria Senserrich, ha remarcado que mantendrán esta vía "hasta el último segundo", a la espera de lo que pueda suceder mañana en el Tribunal Supremo.

Así, los posconvergentes han evitado plantear nombres alternativos a Sànchez incluso con la hipótesis de que el Supremo lo mantuviera en prisión: "No hay que avanzar hechos hasta que estén consumados, no avanzaremos ninguna posición porque no hay que saltarse pantallas", ha apostado.